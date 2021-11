L’équipe de Vanguard avec un petit tank

Il y a une menace miniature qui fait des ravages dans Call of Duty: Vanguard. Le Goliath, un char pas plus gros qu’un kart, s’avère être un ennemi redoutable, surtout après que quelqu’un a écrasé toute une équipe avec.

Oui, un joueur de Call of Duty: Vanguard a réussi à utiliser le petit char télécommandé pour écraser la concurrence. Comme, littéralement. Il existe également une preuve vidéo de ce déchaînement ridicule. Sur Reddit, un utilisateur a partagé des images d’eux écrasant ce qui ressemble à 12 joueurs avec le Goliath. Il est difficile d’obtenir un nombre exact lorsque le char se dirige vers un point d’apparition comme s’il s’agissait d’un mosh pit lors d’un concert de System of a Down. Juste un massacre (hilarant).

Découvrez par vous-même le clip en question de Call of Duty: Vanguard ci-dessous.

Piège à spawn Goliath sur das haus de CODVanguard

Cela semble un peu injuste, non? Mais si rien d’autre, cela pourrait aider Call of Duty: Vanguard à se démarquer un peu de ses prédécesseurs, étant donné qu’il est plutôt fade dans l’ensemble. Au moins, la mort par le biais d’un petit réservoir est amusante par opposition à traiter avec des tricheurs. Peut-être qu’un jour, dans de nombreuses années, Call of Duty deviendra autoréférentiel avec le Goliath.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des meilleurs jeux PS4 mis à niveau pour jouer sur la PS5