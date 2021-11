L’équipe de Wayne Pivac accueille les champions du monde en Principauté

Le Pays de Galles accueille l’Afrique du Sud, championne du monde, lors de son test international d’automne ce week-end.

L’équipe de Wayne Pivac s’est inclinée 54-16 contre la Nouvelle-Zélande le week-end dernier et devra rebondir.

. ou concédants de licence

Wayne Pivac Wales affronte l’Afrique du Sud, championne du monde ce week-end

Mais ils devront faire face à une autre épreuve difficile samedi alors que les Springboks se rendront en Principauté.

Les Gallois affronteront ensuite les Fidji et l’Australie plus tard ce mois-ci et voudront revenir à la forme qui les a vus revendiquer la gloire des Six Nations plus tôt cette année.

Pays de Galles v Afrique du Sud : comment écouter

Le choc des Autumn International Series aura lieu le samedi 6 novembre au Principality Stadium de Cardiff.

Le coup d’envoi est fixé à 17h30.

talkSPORT 2 fournira des commentaires en direct avec Hugh Woozencroft, Stuart McFarlane et l’ailier de Wales & Lions George North.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731 Wales v Afrique du Sud : Actualités de l’équipe

Pays de Galles: McNicholl; Lane, J Davies, J Williams, Adams; Anscombe, T Williams; W Jones, Elias, Francis, Beard, AW Jones (capitaine), Moriarty, Basham, Wainwright.

Remplacements : Myhill, Carre, Lewis, Rowlands, S Davies, G Davies, Priestland, B Thomas.

Afrique du Sud: Willems ; Kriel, Am, De Allende, Mapimpi, Pollard, Jantjies, Nche, Mbonambi, Nyakane, Etzebeth, De Jager, Kolisi (capt), Smith, Vermeulen.

Remplacements : Marx, Kitshoff, Koch, Mostert, Wiese, Reinach, E Jantjies, Steyn.

.

Le capitaine du Pays de Galles Jones a été contraint à l’écart contre la Nouvelle-Zélande Pays de Galles contre l’Afrique du Sud : qu’est-ce qui a été dit ?

Jonathan Davies a déclaré que le Pays de Galles se concentrerait sur «les petits détails» lors des préparatifs pour affronter l’Afrique du Sud, championne du monde.

« Nous essayons toujours de développer notre jeu », a déclaré le centre Davies, qui a repris les fonctions de capitaine lorsque Alun Wyn Jones s’est blessé après seulement 18 minutes de la rencontre avec la Nouvelle-Zélande.

« La seule chose que cette équipe montre toujours, c’est que plus nous passons de temps ensemble, mieux nous nous améliorons.

«Nous allons nous dépoussiérer, entrer lundi et chercher à construire et à obtenir un résultat la semaine prochaine à la maison.

« Ce sont les petits détails – ne pas avancer sur les coups de pied, exécuter nos sorties correctement et ne pas nous mettre de pression.

« La façon dont l’Afrique du Sud joue, ils veulent vous mettre la pression. Pour nous, il s’agit de s’assurer que nous construisons et jouons dans les bonnes zones du terrain.

« Écoutez, vous travaillez extrêmement dur pour obtenir un résultat, et quand vous ne l’obtenez pas, ça fait mal.

« La beauté de la chose maintenant, c’est que nous avons une autre opportunité la semaine prochaine de réparer les torts. C’est ce que ce groupe voudra montrer la semaine prochaine.