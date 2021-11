L’équipe d’Eddie Jones accueille le blockbuster international des Wallabies à l’automne à Twickenham – nouvelles de l’équipe, heure du coup d’envoi et couverture complète de talkSPORT

L’Angleterre affronte ses anciens rivaux australiens lors de leur confrontation internationale d’automne ce samedi et une couverture complète sera en direct sur talkSPORT.

L’équipe d’Eddie Jones s’est déchaînée contre les Tonga le week-end dernier, entamant ses tests d’automne avec une victoire de 69-3.

L’Angleterre affrontera l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, le week-end prochain et se préparera pour cet affrontement avec un autre test énorme contre les Wallabies.

Owen Farrell et co ont battu l’Australie en quarts de finale de la dernière Coupe du monde et seront confiants d’une autre victoire.

Les Australiens ont perdu 15-13 contre l’Ecosse le week-end dernier.

Angleterre v Australie : comment écouter

Le choc des Autumn International Series aura lieu le samedi 13 novembre à Twickenham.

Le coup d’envoi est fixé à 17h30.

talkSPORT fournira des commentaires en direct d’Andrew McKenna, Ben Kay et Rachael Burford.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Channel 731Angleterre v Australie: nouvelles de l’équipe

Le capitaine anglais Owen Farrell a été autorisé à affronter l’Australie samedi après que son cas de Covid a été confirmé comme un faux positif.

Farrell a raté la déroute des Tonga après avoir été contraint de s’auto-isoler en raison du résultat d’un test PCR effectué la semaine dernière.

Mais il va maintenant rejoindre l’équipe après qu’un examen de l’échantillon a révélé qu’il n’a pas le virus et a le feu vert pour quitter la quarantaine.

La star des Sarrasins et des Lions devait commencer à l’ouverture et il n’a été annoncé que 90 minutes avant le coup d’envoi qu’il ne serait pas en action contre les Islanders.

Ben Youngs a joué un rôle déterminant dans sa 110e sélection pour l’Angleterre en battant les Tonga 69-3

George Furbank s’est avéré une alternative accomplie en tant que demi d’ouverture, mais Marcus Smith a quitté le banc et a volé la vedette en inspirant une avalanche de points en fin de match malgré une blessure à la jambe.

Jones est susceptible de revenir à son alliance prévue 10-12 de Smith et Farrell, mais ce faisant, il briserait la combinaison centrale très efficace de Manu Tuilagi et de l’homme du match Henry Slade.

L’Angleterre nomme son équipe pour le choc contre l’Australie rajeunie jeudi matin et, en clin d’œil à la frayeur de Covid, les 34 joueurs retenus pour se préparer à l’épreuve de force des Wallabies resteront au camp toute la semaine.

Angleterre v Australie : qu’est-ce qui a été dit ?

Marcus Smith a parlé d’une nouvelle ère pour l’Angleterre après avoir produit une apparition dévastatrice contre les Tonga.

« C’était le début d’un nouveau voyage pour nous. En tant qu’équipe, il y a beaucoup de nouveaux visages et beaucoup de visages plus anciens », a déclaré Smith.

« Jouer contre les Tonga à domicile devant une salle comble était spécial. Avoir une foule à guichets fermés pour nous soutenir dans ce nouveau voyage était incroyable.

«Nous avons souligné après le match que ce n’était que le début du voyage. C’était agréable de marquer 69 points à domicile contre une très bonne équipe des Tonga.

Marcus Smith est enthousiasmé par une nouvelle ère pour l’Angleterre

«Cependant, nous avons des charges à travailler. C’est une équipe extrêmement excitante et nous voulons désespérément nous améliorer cette semaine. Nous sommes tous désespérés de continuer à nous améliorer individuellement.

«Cela nous rendra, espérons-le, collectivement meilleurs. Je suis très excité d’en faire partie. C’est un sentiment spécial que nous avons, mais c’est une autre grosse semaine et un autre gros match à venir.

« Un immense crédit aux Tonga, ils sont venus avec beaucoup de passion et de détermination. Les garçons qui ont commencé la première mi-temps étaient incroyables. Ils ont établi la plate-forme pour le jeu. Ils l’ont écrasé en première mi-temps.

« On a dit aux finisseurs à la mi-temps d’apporter une énergie et d’avoir un impact et c’était notre travail. Nous avons tous essayé de le faire lorsque nous sommes entrés en jeu et j’ai vraiment apprécié ma course sur le terrain. »