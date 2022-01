L’équipe d’Elden Ring sous pression après Demon’s Souls

Edge Magazine (via VGC) révélé dans une interview avec Anneau ancien réalisateur et concepteur de longue date de chez From Software Hidetaka Miyazaki dont l’équipe graphique a ressenti une pression supplémentaire pour créer quelque chose qui a l’air incroyable en raison de la fidélité graphique du remake de Demon’s Souls de Bluepoint pour PS5.

Tout se résume aux priorités de From Software, déclare Miyazaki :

« La fidélité graphique n’est pas quelque chose que nous mettons en priorité. Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même, et cela prend moins de priorité par rapport aux autres éléments de développement.

Il est logique que les graphiques soient là pour servir tous les systèmes que le développeur propose. Demon’s Souls et sa progéniture utilisent le gameplay pour créer une ambiance spécifique à laquelle les graphismes doivent s’adapter. Pourtant, les graphismes sont une grande partie de ce qui rend leur atmosphère incomparable dans cette industrie. C’est pourquoi le remake de Demon’s Souls de Bluepoint a été salué pour ses visuels, mais a également été critiqué pour son style souvent incohérent.

Ailleurs dans l’interview, Miyazaki explique qu’il n’a pas joué au remake pour la simple raison qu’il n’aime pas revenir aux jeux sur lesquels il a travaillé auparavant :

«Cela évoque beaucoup d’anciennes émotions, beaucoup de vieux souvenirs, et cela devient un peu écrasant, et on n’a plus envie de jouer. Je n’ai donc pas joué au remake de Demon, mais je suis très heureux de le voir adopter ce nouveau look, ces tout nouveaux graphismes de la génération actuelle.

L’équipe de Miyazaki ne semble pas avoir à s’inquiéter avec Elden Ring, car elle a l’air fantastique et espère adopter la formule qu’elle a popularisée dans de nouveaux endroits. Il sera également magnifique grâce à la prise en charge du lancer de rayons qu’il recevra dans un futur patch.