L’équipe d’enlèvement du monument de Robert E. Lee trouve ce que l’on pense être une capsule temporelle de 1887

Des équipes achevant de retirer un piédestal où se trouvait autrefois une statue du général confédéré Robert E. Lee au milieu de Richmond, en Virginie, ont trouvé ce qui semble être une capsule temporelle qui y a été enterrée il y a plus d’un siècle.

« Ils l’ont trouvée ! C’est probablement la capsule temporelle que tout le monde recherchait », a tweeté le gouverneur de Virginie Ralph Northam lundi matin, accompagné de plusieurs photos d’une boîte retirée du site.

S’il y a du contenu à l’intérieur, leur état n’était pas immédiatement clair. Northam a déclaré que les conservateurs étudiaient la boîte et qu’elle serait ouverte à une date ultérieure.

La découverte de la capsule temporelle a marqué le dernier développement d’une recherche de plusieurs mois. Des articles de presse contemporains indiquent que la capsule a été placée lors d’une cérémonie de pose de la pierre angulaire en 1887 à laquelle ont assisté des milliers de personnes. Les articles de presse ont décrit ses dizaines d’artefacts donnés, y compris des souvenirs confédérés.

Les équipes qui ont démantelé le piédestal plus tôt ce mois-ci ont trouvé une capsule temporelle incrustée dans un bloc de granit que certains pensaient initialement avoir été celui placé en 1887.

Les équipages déplacent une section de la base alors qu’ils tentent de localiser une capsule temporelle qui serait enterrée dans la base de la statue de Monument Avenue à Richmond, en Virginie, le jeudi 9 septembre 2021. (AP Photo/Steve Helber)

Les conservateurs de l’État ont passé des heures la semaine dernière à ouvrir la boîte, mais n’ont pas trouvé le trésor attendu d’objets de l’ère de la Confédération qu’ils espéraient. Au lieu de cela, les restaurateurs ont sorti quelques livres gorgés d’eau, une pièce d’argent et une enveloppe avec des papiers. La recherche de la capsule temporelle de 1887 a repris lundi.

Devon Henry, l’entrepreneur dont la société supervisait l’enlèvement, a déclaré que la boîte avait été trouvée à l’intérieur d’une enceinte en granit au niveau du sol, entourée de remblai et d’autres matériaux de construction.

Les travailleurs ont retiré le haut de l’enceinte en granit pour trouver la boîte en cuivre, assise dans l’eau, a déclaré Henry. La boîte a ensuite été recouverte de papier bulle et transportée par véhicule depuis le site pour une étude plus approfondie, a-t-il déclaré.

La statue de Lee, représentant le général au sommet d’un cheval, a été érigée sur le piédestal montant surplombant Richmond, l’ancienne capitale de la Confédération, en 1890.

Son retrait en septembre est intervenu plus d’un an après que Northam a ordonné son retrait à la suite des manifestations à l’échelle nationale déclenchées par le meurtre par la police de George Floyd, un homme noir, à Minneapolis. La mort de Floyd a déclenché un débat sur l’injustice raciale aux États-Unis et a renouvelé les appels à démolir les statues confédérées.

La statue du général confédéré Robert E. Lee est baignée de soleil tardif sur Monument Avenue à Richmond, en Virginie, le lundi 6 septembre 2021. (AP Photo/Steve Helber)

La statue du général Lee était l’un des cinq énormes hommages confédérés le long de Monument Avenue, et le seul qui appartenait à l’État de Virginie. Les quatre statues appartenant à la ville ont été retirées en 2020, mais le retrait de la statue de Lee a été bloqué par deux poursuites jusqu’à ce qu’une décision de la Cour suprême de Virginie en septembre ouvre la voie à son démantèlement.

Les équipages ont alors recherché la capsule temporelle, creusant et retirant des pierres massives, mais n’ont pas pu la localiser.

Henry a déclaré qu’il avait été trouvé lundi dans le coin nord-est du piédestal, à environ 4 pieds sous la zone initialement fouillée. La finalisation des travaux de retrait sur le site prendra probablement encore une semaine, a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.