« L’équipe dès le premier instant est allée chercher le match nul »

01/06/2022 à 23:04 CET

Marcelino García Toral, entraîneur de l’Athletic Club de Bilbao, a salué la performance de ses joueurs lors de la victoire 0-2 contre l’Atlético Mancha Real, qui lui a permis de se qualifier pour le deuxième tour de la Copa del Rey grâce à son attitude envers lui. première minute.

« L’équipe dès le premier instant est allée chercher le match, car nous avons joué avec beaucoup de dynamisme et d’intensité pendant les 90 minutes », a déclaré l’entraîneur, qui s’est assis sur le banc après s’être remis de COVID-19.

Suivez la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

De plus, l’Asturien, qui a remporté l’an dernier la Supercoupe d’Espagne et a été finaliste de la Copa del Rey, a reconnu les difficultés du match dues à la motivation de son rival : « Nous avions beaucoup de respect pour ce match, car l’Atlético Mancha Real venait d’éliminer Grenade et ils ont une équipe avec de bons joueurs. Je souhaite à l’Atlético Mancha Real tout le meilleur pour la Ligue et ils doivent être très satisfaits du tournoi qu’ils ont organisé en Copa del Rey « , a-t-il conclu.