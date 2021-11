L’équipe des stands de Kyle Larson a remporté la course tardive hors route des stands, puis le titre

AVONDALE, Arizona — Le fils de 6 ans de Kyle Larson, Owen, a demandé à son père il y a plusieurs semaines pourquoi le pilote Chevrolet n°5 Hendrick Motorsports ne gagne jamais une course lorsqu’il est sur la piste.

« ‘Tu finis toujours deuxième quand je suis là' », se souvient Larson en disant que son fils.

Larson et son équipe ont mis fin à cette séquence pour Owen lors de la course de championnat de la NASCAR Cup Series dimanche à Phoenix Raceway, remportant à la fois la course et son premier championnat au plus haut niveau du sport après une saison dominante.

Parti de la pole et menant 107 des 312 tours sur le chemin de la victoire, Larson a célébré avec son équipe avant de remonter la piste pour attraper le drapeau à damier. Il l’a immédiatement remis à Owen, qui l’a tendu par la fenêtre de la voiture n ° 5 alors que Larson les conduisait sur la piste pour une course victorieuse.

‘@KyleLarsonRacin avait un passager spécial pour son tour de victoire au championnat… Son fils, Owen ! #NASCAR pic.twitter.com/iU3T2u8LIZ – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 8 novembre 2021

« Owen m’avait dit des conneries il y a un mois et demi sur le fait que je ne pouvais pas gagner une course de Coupe quand il était là, donc cela a ajouté beaucoup de pression », a déclaré Larson après avoir remporté sa 10e course de la saison, un sommet dans la série et d’abord sur la piste du désert d’un mile. Avec cinq victoires en séries éliminatoires, il a égalé la marque de Tony Stewart en 2011 pour le plus grand nombre de victoires en une seule manche en séries éliminatoires.

Larson a terminé sa première année avec Hendrick Motorsports après avoir raté la majeure partie de la saison NASCAR 2020. En avril de la même année, il a prononcé le mot N lors d’un événement iRacing diffusé en direct, et Chip Ganassi Racing l’a licencié tandis que NASCAR l’a suspendu.

NASCAR s’est engagé à être plus inclusif, mais ses progrès avancent-ils assez rapidement ?

Bien que le pilote soit généralement celui sous les projecteurs, NASCAR est un sport d’équipe, et Larson n’aurait probablement pas été en mesure de prendre le drapeau à damier sans un arrêt au stand final exceptionnel, qui a placé la voiture n ° 5 devant pendant le reste de la finale de la saison.

Derrière Larson, les prétendants au championnat Martin Truex Jr., Denny Hamlin et Chase Elliott ont terminé la course respectivement deuxième, troisième et cinquième. Ryan Blaney – qui a été éliminé des séries éliminatoires avant la course au titre – a terminé quatrième.

« Il y avait tellement de points dans cette course où je ne pensais pas que nous allions gagner », a déclaré Larson. « Sans mon équipe de ravitaillement lors de ce dernier arrêt, nous ne serions pas là. Ils sont les vrais vainqueurs de cette course. Ce sont de vrais champions.

Le drapeau d’avertissement final de la course est sorti au tour 283, et lorsque les quatre pilotes du championnat se sont arrêtés, ils ont pris quatre pneus chacun. Mais l’arrêt de l’équipe n°5 a été si rapide qu’elle a gagné trois places sur la route des stands en sortant de la stalle des stands n°1, tandis que les autres espoirs de titre ont maintenu la même position ou en ont perdu au moins une.

L’exécution de l’équipe n°5 au bon moment, a déclaré le chef d’équipe Cliff Daniels, remonte au département de l’équipe des stands de Hendrick Motorsports et à la façon dont cela a « poussé nos gars chaque semaine ».

KYLE LARSON REMPORTE LA COURSE HORS PIT ROAD ! #Championnat4 Le sprint vers le championnat @NASCAR Cup Series est MAINTENANT sur @NBC et @PeacockTV : https://t.co/7NW8hhZFP9 pic.twitter.com/EQqtSzCzNK – NASCAR sur NBC (@NASCARonNBC) 7 novembre 2021

« Et je sais que cela semble basique et simple », a expliqué Daniels. « Mais c’est cette simplicité des répétitions, de la routine, des poussées, des jours d’entraînement (et) des jours d’entraînement qui ont fait la différence pour nous à la fin de la journée d’aujourd’hui, que nous savons tous si la voiture 5 n’a pas t gagner la course en dehors de la route des stands, nous ne gagnerons probablement pas la course. Nous ne gagnerons probablement pas le championnat.

Et lors du dernier redémarrage avec 23 tours à faire, Larson a tiré vers l’avant et a résisté à Truex en essayant de le rattraper à quelques fractions de seconde derrière.

« Nous avons juste eu un arrêt lent », a déclaré Truex. «Je pense que si nous avions eu la tête, nous aurions pu le retenir. Mais avec le recul, c’est 20-20, et nous n’avions pas l’avance, alors nous y sommes.

Daniels a déclaré « c’était assez drôle » que Larson ait précédemment déclaré à son chef d’équipe qu’il ne pensait pas que « les qualifications importaient autant » juste à cause de l’importance de ce dernier arrêt au stand pour l’équipe n ° 5, ainsi que de l’obtention du meilleur stand. paralyser.

« C’était un effort total de l’équipe, pas seulement de toute la saison mais de tout le week-end », a déclaré Jeff Gordon, quadruple champion, Hall of Famer et copropriétaire de Hendrick Motorsports.

« Comment ils se sont préparés pour se qualifier et obtenir ce tour pour remporter la pole, obtenir le stand n ° 1, et ils ont fait de superbes arrêts toute la journée. … Je pense avoir entendu dire que c’était la deuxième meilleure étape de toute l’année. C’est ce que font les équipes de championnat.

