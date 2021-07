“L’équipe des stands n’est pas à blâmer” pour la lenteur de Lando Norris à Silverstone

in

Andreas Seidl a déclaré que l’équipe des stands de McLaren n’était pas responsable de la lenteur de l’arrêt au stand de Lando Norris à Silverstone en raison d’un problème matériel.

Seidl a révélé qu’un écrou de roue à filetage croisé a entraîné le retard dans la zone des stands pour le Britannique, dont l’arrêt de six secondes l’a vu tomber derrière la Mercedes de Valtteri Bottas dans la lutte pour une place sur le podium.

Norris a remporté son 15e rang consécutif dans les points – un record McLaren de tous les temps – en finissant par rentrer à la maison P4, mais a admis sa frustration de rater ce sans faute de sa part.

Seidl a cependant pris la défense de l’équipe des stands de l’équipe et a déclaré que McLaren enquêterait sur la manière dont le problème a pu se produire en premier lieu.

“Après une série de très bons arrêts aux stands cette année, nous avons malheureusement eu un problème”, a déclaré le directeur de l’équipe McLaren, cité par GPFans. « Il y avait un écrou de roue à filetage croisé et cela a retardé l’arrêt au stand à six secondes.

“C’était le même équipage que toujours et c’était un problème matériel que nous avions, rien à voir avec les performances de l’équipage. Ils ont fait de superbes arrêts au stand, surtout au cours des deux derniers mois après que nous ayons fait quelques pas en avant.

« C’est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis un certain temps, nous devons donc analyser exactement ce qui s’est passé là-bas, analyser les pièces et voir que nous pouvons nous assurer que cela ne se reproduise plus.

« Mais disons grâce à toute la formation que l’équipage a faite et aux améliorations du matériel au cours des deux dernières années également. Cela signifiait que c’était un arrêt au stand retardé mais pas un arrêt au stand catastrophique comme nous l’avons vu dans le passé.

« Bien sûr, vous ne voulez pas que cela se produise, mais au moins si c’est le cas, c’est sûr et cela nous a permis de rester dans la course. En termes de résultat de la course, cela a évidemment terminé la bataille avec Valtteri pour Lando. S’il y avait une chance de se battre pour P3, c’est difficile à dire.

Je ne pourrais pas le faire sans eux pic.twitter.com/AAQgWlGrMQ – Lando Norris (@LandoNorris) 19 juillet 2021

Bien que Ferrari ait pu réduire légèrement l’écart avec McLaren dans le championnat des constructeurs ce week-end grâce au podium de Charles Leclerc, Seidl s’est dit satisfait de la façon dont le week-end s’est déroulé pour l’ensemble de l’équipe.

“Avec le rythme, nous devons être réalistes”, a-t-il ajouté. « Globalement, pour nous [it was] évidemment un week-end très fort, avec des P4 et P5 marquant des points importants dans notre bataille pour le championnat des constructeurs.

« Un entraînement très fort tout le week-end de Lando et ce dont je suis également très heureux, c’est que Daniel [Ricciardo] pourrait faire un très bon pas en avant lors des qualifications vendredi, puis réussir deux bonnes courses, ce qui est formidable à voir.