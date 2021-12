L’équipe ‘Destination Fear’ parle de la terrifiante première enquête à l’étranger sur le Devilish Loftus Hall (exclusif)

L’équipe de Destination Fear se rend à l’étranger pour la première fois pour enquêter sur un endroit si terrifiant que la rumeur dit que le diable lui-même est passé. Les explorateurs paranormaux Dakota Laden, sa sœur Chelsea Laden et leurs amis de longue date Tanner Wiseman et Alex Shroeder se sont ouverts à PopCulture.com avant l’enquête du samedi 18 décembre sur le Loftus Hall d’Irlande sur les résultats terrifiants de leur enquête – dont vous pouvez voir certains dans un aperçu exclusif.

Les habitants pensent que Loftus Hall a été visité par le diable au XVIIIe siècle et serait également hanté par le fantôme d’une jeune femme qui a été enfermée dans sa chambre par ses parents pour le reste de sa vie après être tombée enceinte à l’extérieur. du mariage. « Cet endroit pourrait être là-haut en ce qui concerne la tristesse de l’histoire d’origine », a déclaré Wiseman à PopCulture à propos de l’histoire qu’il a décrite comme un conte de « princesse Disney tordue ».

« C’est tellement différent de ce que nous obtenons normalement en Amérique », a ajouté Dakota à propos de l’histoire hantée du bâtiment, qui remonte beaucoup plus loin que ce que l’équipe a l’habitude d’explorer. « L’énergie que nous avons ressentie en entrant était plus effrayante que tout ce que j’ai ressenti aux États-Unis », a-t-il ajouté, notant que lors du montage des images brutes, il a remarqué qu’il était « très évident » que tout le monde dans l’équipe avait plus peur que d’habitude dès le départ.

« Je pense que cela était en grande partie lié à la légende du diable », a expliqué Schroeder à propos de sa peur accrue. « Nous n’avions jamais entendu parler de quelque chose comme ça, donc ça dérangeait mon esprit et mes émotions. » Chelsea a ajouté qu’elle pouvait ressentir la « profondeur de l’histoire » de Loftus au moment où elle a franchi la porte. « Je ne suis pas du genre à déranger tout ce qui est associé au diable », a-t-elle noté. « Donc, connaître la prétendue légende du diable lui-même visitant Loftus Hall m’a mis très mal à l’aise ! »

Cependant, Wiseman a connu les moments les plus difficiles à Loftus, car il a été chargé de rester seul pour la nuit dans la pièce où la jeune femme aurait été gardée – et la tombe éventuelle de son bébé. Comme vous pouvez le voir dans l’aperçu exclusif de PopCulture de l’épisode de samedi, la nuit de Wiseman prend une tournure folle presque immédiatement.

« Pendant que j’étais dans cette pièce, pour une raison quelconque, je pouvais juste sentir la tristesse me submerger », a-t-il partagé, l’appelant « l’un des sentiments les plus bizarres » alors que ses émotions passaient sans avertissement de la peur à la solitude et à la tristesse. Quand il a ensuite commencé à entendre des détonations et à frapper à la porte, « C’est à ce moment-là que je me suis dit : » Je ne sais pas si je peux gérer ça tout seul « », se souvient Wiseman.

En explorant Loftus Hall, ainsi que Spike Island dans le prochain épisode de Destination Fear, l’équipe était plus consciente d’enquêter sur les énergies paranormales en dehors des États-Unis. avaient affaire à près de mille ans d’histoire en couches en Irlande ! » Chelsea a expliqué. Ne manquez pas l’enquête Loftus Hall de l’équipe Destination Fear, diffusée le samedi 18 décembre à 21 h HE sur Travel Channel et diffusée le même jour sur discovery+.