“L’équipe devra faire un gros effort mental”

31/05/2021 à 19:26 CEST

L’attaquant du Barça, Víctor Claver, Il a assuré que « l’équipe devra faire un gros effort, notamment sur le plan mental. Il est clair qu’il a été un week-end difficile et sur le plan physique, nous avons une équipe longue et tout le monde doit être important maintenant & rdquor;, a déclaré le Valencien, qui a eu beaucoup d’importance lors de la finale contre Anadolu Efes.

Il faut oublier au maximum le Final Four et se concentrer sur la Ligue, que nous voulons atteindre et être l’objectif pour lequel nous nous battons & rdquor;, a déclaré le joueur valencien.

Concernant Joventut, il a dit que « Il a fait une belle saison et fait du bon basket, à haut niveau, avec des joueurs expérimentés comme Pau et Ante, et puis il y a des joueurs qui ont fait un pas en avant comme Bassas, Dimitrijevic, Xavi Lòpez,

« Ce sont des joueurs qui Ils ont déjà de l’expérience en Ligue et ont fait un très bon bloc, avec énergie. Les rend dangereux, nous devons être préparés, et on ne peut pas se détendre une seconde avec eux & rdquor;, termina-t-il.

Bassas : “Nous aurons des options”

La base du Joventut de Badalona Ferran Bassas a affirmé que si ce mardi, face au Barça, ils emportent le match sur leur terrain, ils auront des “options” pour remporter le premier quart de finale de la Ligue Endesa au Palau Blaugrana.

La base vert-noir a commenté que Ils vont aux Palaos “avec la mentalité” qu’ils peuvent les battre, malgré un rival devant eux “très dur, très puissant et avec une grande équipe, mais évidemment ils peuvent perdre.”

Bassas a précisé qu’ils joueront contre une équipe “plus roulée” contre laquelle ils devront “profiter de leur fatigue physique et mentale”, bien qu’il ait aussi rappelé “le long effectif” dont disposait Sarunas Jasikevicius dans lequel les joueurs qui avaient “quelques minutes “à Cologne seront confrontés à des “fresques”pour la cravate.

Le joueur vert-noir estime que malgré la défaite en finale de l’Euroligue, le Barça jouera « vouloir se reconstruire » pour avoir un nouveau titre en lice et que son équipe doit aller au match « avec une grande intensité ».

“Nous ne devons pas penser d’où vient le Barça, mais plus à nous-mêmes et dans quelles situations nous pouvons leur tenir tête sur la piste pour tenter de prendre le jeu », a conclu Bassas.