“L’équipe doit s’adapter et grandir pour essayer de rivaliser”

in

09.08.2021 à 00:02 CEST

Le centre de Barcelone Gerard Piqué a assuré, après avoir remporté le trophée Joan Gamper à la Juventus (3-0), que l’équipe du Barça “doit s’adapter et grandir dans d’autres domaines pour essayer de rivaliser” sans Leo Messi dans l’équipe.

“Il est clair qu’au niveau du talent et de la magie nous ne serons pas les mêmes. Quand le meilleur joueur de l’histoire s’en va il faut être réaliste et vous savez qu’une partie très importante vous quitte, notamment dans la phase offensive, qui a généré de nombreux buts et de nombreuses passes décisives”, a-t-il déclaré devant les médias du club.

Le Catalan a souligné que “la vie continue” sans l’Argentin et a estimé qu’avec un match et des résultats comme ceux de ce dimanche “Les gens reprendront petit à petit l’espoir et la joie”.

“Je pense que les sentiments sont très bons. Évidemment, cela a été une journée très étrange à cause des adieux de Leo, mais en général, le match a été très bon et nous donne confiance et espère que cela peut être une grande année”, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le défenseur central a souligné la bonne pré-saison réalisée par l’équipe : “C’est la première fois depuis de nombreuses années que nous faisons une ‘étape’, Nous avons passé plus d’une semaine loin de chez nous dans un hôtel concentré, à nous entraîner dur. Les internationaux se sont joints à nous et l’équipe est de bonne humeur”, a-t-il déclaré.