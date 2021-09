L’équipe du Burke Museum fait des découvertes de dinosaures dans le Montana

Kelsie Abrams du Burke Museum travaille sur l’excavation du fossile de dinosaure « Flyby Trike » dans la formation Hell Creek du Montana. (Photo du musée Burke / Rachel Ormiston)

Théropodes et Triceratops et hadrosaures, oh mon dieu ! Le musée d’histoire naturelle et de culture Burke de Seattle enrichit considérablement ses collections de dinosaures, grâce à une expédition estivale dans la formation Hell Creek du Montana.

Quatre dinosaures distincts ont été déterrés et tous les fossiles seront ramenés au Burke Museum sur le campus de l’Université de Washington, où le public pourra regarder les paléontologues retirer la roche environnante dans le laboratoire de préparation de fossiles du musée.

Les découvertes de cette année font suite aux découvertes antérieures du musée à Hell Creek, notamment un magnifique crâne de Tyrannosaurus rex qui est l’une des pièces maîtresses de la collection depuis l’ouverture du New Burke en 2019.

Comme ce crâne de T. rex, les fossiles nouvellement découverts remontent à plus de 66 millions d’années, à l’époque juste avant l’extinction du Crétacé-Paléogène qui a anéanti les dinosaures (à l’exception, bien sûr, de la lignée qui a conduit aux oiseaux modernes) .

“Chaque fossile que nous collectons nous aide à affiner notre vision des derniers écosystèmes dominés par les dinosaures et des premiers écosystèmes dominés par les mammifères”, a déclaré aujourd’hui Gregory Wilson Mantilla, conservateur de paléontologie des vertébrés au Burke Museum et professeur de biologie à l’UW. Libération. “Avec ceux-ci, nous pouvons mieux comprendre les processus impliqués dans la perte et l’origine de la biodiversité et la fragilité, l’effondrement et l’assemblage des écosystèmes.”

La saison de terrain de Hell Creek de cet été a été organisée par UW et le musée, qui fait partie de l’université. Les participants comprenaient des bénévoles, des paléontologues et des éducateurs associés au programme DIG Field School, ainsi que des étudiants de l’UW et d’autres universités.

Le Burke Museum a déclaré que les fouilles se sont concentrées sur quatre ensembles de fossiles :

Les os de la hanche d’un théropode de la taille d’une autruche, représentant un groupe de dinosaures à deux pattes mangeurs de viande qui comprend des dinosaures T. rex et rapaces. Le bassin, la griffe d’orteil et les membres d’un autre théropode ressemblant à une autruche qui peut être un spécimen rare de l’espèce Anzu wylie, également connue sous le nom de « poulet de l’enfer », ou même une espèce auparavant inconnue. Les hanches et les jambes d’un dinosaure à bec de canard, également connu sous le nom d’hadrosaure. Le crâne et d’autres os fossilisés d’un Triceratops à cornes.

Tous les fossiles, à l’exception du Triceratops, seront préparés dans le laboratoire de préparation de fossiles du musée cet automne et cet hiver. L’équipe n’a pas terminé l’excavation du Triceratops et reviendra pour terminer le travail l’été prochain.

Le fossile de Triceratops est surnommé le « Flyby Trike », en l’honneur de l’éleveur qui a identifié le dinosaure pour la première fois en survolant avec son avion le terrain qu’il loue au Bureau of Land Management.

Jusqu’à présent, l’équipe du musée Burke a découvert la collerette, les os de corne, les os des côtes, la mâchoire inférieure et les dents fossilisés du Triceratops, ainsi qu’un condyle occipital en forme de boule à l’arrière du crâne appelé « attelage de remorque ». L’équipe estime qu’environ 30% des os du crâne du dinosaure ont été trouvés à ce jour, et que d’autres os seront probablement découverts l’année prochaine.

Les os de Triceratops étaient dispersés les uns sur les autres dans de la boue durcie, selon des motifs différents de la façon dont les os auraient été trouvés chez un animal intact. Cela suggère que le dinosaure est mort dans une plaine inondable et que ses os ont été mélangés après sa mort – soit par un charognard, soit par une inondation ou une rivière qui coule.

“Avant les fouilles de cette année, une partie de la collerette Flying Trike et d’une corne frontale ont été collectées et ensuite préparées par des préparateurs bénévoles dans le laboratoire de préparation des fossiles”, a déclaré Kelsie Abrams, responsable du travail sur le terrain, qui gère le laboratoire de préparation du musée. « La collerette a été rassemblée en de nombreux morceaux et assemblée de manière fantastique par des bénévoles. Après avoir dérouté la partie volante ensemble, il a été découvert que le spécimen est probablement un Triceratops “grand-parent” plus âgé.

Des gousses d’ambre et de graines ont été trouvées à côté du Flyby Trike, et ces indices devraient aider les paléontologues à étoffer leur image de ce à quoi ressemblait l’écosystème de Hell Creek lorsque les dinosaures parcouraient la terre.

“Non seulement le matériel végétal peut nous dire ce que ces dinosaures mangeaient peut-être, mais les plantes peuvent plus largement nous dire à quoi ressemblait leur environnement”, a déclaré Paige Wilson, une étudiante diplômée de l’UW travaillant avec le Burke Museum. « Les plantes sont la base de la chaîne alimentaire et une partie cruciale des archives fossiles. C’est excitant de voir ce nouveau matériau trouvé si près des fossiles de vertébrés.

Les visiteurs du musée Burke peuvent désormais regarder les paléontologues retirer la roche des hanches des théropodes dans le laboratoire de préparation des fossiles. Des fossiles supplémentaires seront préparés dans les semaines à venir. Les quatre dinosaures seront détenus en fiducie par le musée au nom du BLM.