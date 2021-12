L’équipe d’Usyk : « Le rythme de combat d’Usyk ne pouvait pas prendre la fureur »

Ces jours-ci, l’équipe du champion du monde des poids lourds WBA-IBF-WBO, l’Ukrainien Oleksandr Usyk, a commenté par l’intermédiaire d’un de ses membres, Sergey lapin, si une unification avec le champion WBC Tyson Fury est proche.

Fury doit faire une défense obligatoire contre Dillian pourquoi et ce pourrait être en mars. D’un autre côté, Usyk effectuera sûrement le match revanche contre Anthony Josué.

L’opinion dans l’équipe d’Usyk est que Fury aurait beaucoup de mal à battre l’Ukrainien :

« Fury a un avantage de taille, et il est mobile et rapide pour un si gros combattant, mais le plus gros problème pour ces énormes poids lourds, ce sont les douze rounds. Le rythme de combat qu’Oleksandr impose, les grands poids lourds d’aujourd’hui ne le supportent plus.

Tyson Fury a une technique de boxe très maladroite, mais pour que Fury délivre sa série de coups de poing, il devra faire de gros efforts, et ce sera sa perte. Usyk s’adapte à n’importe quel adversaire et la taille n’est pas un problème pour lui.