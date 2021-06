L’équipe écossaise a envoyé un cri de ralliement à la Braveheart pour “faire l’histoire et devenir des dieux” à l’Euro 2020 malgré le coup de Billy Gilmour avant le choc crucial de la Croatie

par Steve St. Angelo, SRSRocco Rapport : D’autres preuves de l’absurdité appelée « énergie renouvelable verte » se sont produites le mois dernier alors que 90 éoliennes Mitsibushi ont été démolies au Nouveau-Mexique. Ainsi, la GRANDE JOKE est que l’énergie renouvelable est vraiment non renouvelable car un grand pourcentage d’anciennes unités d’énergie éolienne et solaire finissent […] More