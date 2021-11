L’équipe Emporio Valenciano gagne à nouveau à Madrid

Javier Fraile et José G. Valenciano

L’équipe Emporium valencien Il a une nouvelle fois été proclamé champion de la Communauté de Madrid en boxe amateur, cette fois élite, junior, masculin et féminin avec un tableau de médailles de douze or, cinq argent et douze bronze.

Encore un succès de ce club de longue date, plus de 30 ans, qui s’avère être le numéro un de la province de Madrid.

José Valenciano, chef d’équipe, a déclaré : «Je suis fier de toute l’équipe, athlètes et entraîneurs. Je tiens à remercier Javier Fraile, Abraham, Jesús, Víctor, Iru, Fernando, Carlos, Dani et tous ceux qui ont contribué à créer cette bonne équipe. Et mes félicitations à toute la Fédération de Madrid pour le travail de cinq semaines difficiles.

Et une mention spéciale à toutes les équipes participant à ce championnat, à leur bon travail, leur esprit sportif et chaque jour un meilleur niveau, qui nous amène à être meilleur en équipe de jour en jour.