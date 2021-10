L’équipe espagnole, avec un œil sur Suède-Grèce

10/12/2021 à 7h21 CEST

Après son beau rôle en Ligue des Nations, compétition dans laquelle il a revalidé les bons sentiments de l’Eurocup, le séléction espagnole est déjà pleinement concentré sur la qualification pour la coupe du monde 2022. Les ‘Red’ ne joueront plus d’engagements internationaux pendant cette pause, mais seront très conscients de ce qui se passera ce mardi à la Friends Arena de Stockholm, où Suède et Grèce Ils s’affronteront dans un match très important après avoir respectivement battu le Kosovo et la Géorgie (20h45).

Avec Isak –Qui a marqué un vrai but samedi dernier–, Koulusevski et Forsberg comme les principales menaces offensives, la Suède tentera d’atteindre la trêve de novembre en tant que leader du groupe B. La Grèce, de son côté, tentera d’« embrasser » sa troisième victoire consécutive – l’une des deux victoires était contre les Suédois justement – pour ne pas dire adieu définitivement à leurs options de qualification directe pour la Coupe du monde du Qatar.

L’Espagne mène le groupe B avec 13 points, un des Suédois et quatre des Grecs, ses rivaux des deux derniers jours, prévus pour la trêve de novembre. Quoi qu’il arrive ce soir, et bien que le nul soit toujours le meilleur résultat car un point est « perdu », les « Rouges » dépendront de leurs résultats pour éviter le repêchage.