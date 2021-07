L’équipe espagnole de hockey féminin, en quarts de finale

31/07/2021

L’Espagne a terminé avec une victoire 1-4 contre le Japon la phase de groupes du tournoi de hockey féminin des Jeux olympiques de Tokyo, dans un match où elle a scellé sa troisième qualification pour les quarts de finale, qui était déjà pratiquement assuré. Dans le match au cours duquel l’entraîneur Adrian Lock est revenu sur le banc après avoir purgé une quarantaine pour avoir été contrôlé positif au covid, les Espagnols ont dû surmonter le premier but de Kanon Mori à la 6e minute. est allé à la seconde à un désavantage.

Après avoir écopé de trois autres corners, le meilleur match des Espagnols a finalement payé sous la forme d’un but de Laura Barrios, qui a lancé un missile dans le coin du but protégé par Sakiyo Asano à la 25e minute. Begoña García et Candela Mejías ont menacé de tirs cadrés qui ont sauvé le gardien et le poteau avant Begoña García, très attentif dans un rejet, composez le 1-2 (m.38).

Avec le Japonais, entraîné par l’Espagnol Xavi Arnau, médaille d’argent à Atlanta’96, plus dévasté, Mejías coin de pénalité (m.55) et Berta Bonastre tir, a arrondi le 1-4. Avec ce résultat et la victoire de la Chine sur la Nouvelle-Zélande, les Espagnols grimpent à la troisième place du groupe. Les quatre premiers accèdent aux quarts de finale.