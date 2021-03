L’équipe espagnole débarque en Géorgie pour préparer le match de dimanche

26/03/2021 à 20:03 CET

L’équipe nationale masculine est déjà à Tfilis (Géorgie) pour préparer le match correspondant à la deuxième journée de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. L’expédition a atterri vers 22 heure locale (trois de plus que le créneau horaire CET) dans la capitale géorgienne et a connu un temps assez froid (au-dessus de six degrés).

Les élèves de Luis Enrique auront la journée ce samedi pour affronter le match avec le maximum de garanties possibles contre une équipe qui a fait du très bon travail jeudi à Stockholm contre la Suède, contre laquelle ils ont perdu par un bref 1-0.

L’Espagne ne peut pas se permettre un autre revers après avoir débuté la qualification pour la Coupe du monde avec un triste match nul à Los Cármenes contre une Grèce qui a élaboré un plan pour s’enfermer derrière. On s’attend à ce que l’entraîneur national introduise des rotations et, par exemple, Pedri, Busquets ou Jordi Alba, les trois joueurs de Barcelone appelés, peuvent commencer à Tfilis.

Le né à Ténérife a été avec Bryan Gil l’un des moments forts du duel contre les Hellènes après être devenu le sixième plus jeune joueur de l’histoire à faire ses débuts avec La Roja.