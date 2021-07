L’équipe espagnole et le tir ami

05/07/21 à 06:30 CEST

La L’équipe espagnole est apparue en Eurocup entouré de soupçons et victime de tirs amis : les balles sont venues des casernes elles-mêmes, une circonstance toujours étrange quand il s’agit de l’équipe qui doit unir les volontés du football espagnol. Tout était critiquable, malgré le fait que l’Espagne s’est qualifiée confortablement pour le tournoi et qu’elle soit déjà dans le dernier carré de la Ligue des Nations.

La personnalité du coach et son rapport aux médias ont déterminé absolument toutes les analyses. On ne pardonne pas à Luis Enrique de ne pas être d’accord avec quel média et d’être un gars direct et sincère (trop sincère, parfois).

Mais que cela salit et souille toutes les analyses en dit très peu sur la capacité du journalisme à étudier froidement les forces et les faiblesses d’une équipe.

Défauts ? Bien sûr: L’Espagne n’est pas une équipe très solvable en défense et a tendance à disparaître des matchs aux moments les plus inopportuns. Il n’a pas de joueur de référence et à ce titre, manque d’un leader qui peut tirer la voiture à des moments précis.

Mais cette équipe a des vertus que très peu valorisent : c’est une équipe jeune, dynamique et attachée à son entraîneur. C’est une équipe à la vocation offensive indéniable, qui sait jouer à pied et dans l’espace, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il domine plusieurs registres et veut toujours le ballon, un détail à apprécier.

Sur le plan psychologique, la sélection a offert plus d’une leçon. Même s’il tombe en demi-finale contre l’Italie, il aura signé un championnat d’Europe très digne, dans un exercice de résilience que de nombreux psychologues pourraient utiliser comme exemple dans leur travail.