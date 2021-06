L’équipe espagnole resserre les rangs autour de Morata

06/06/2021

Act à 10h26 CEST

Le match complet de l’équipe espagnole contre le Portugal n’a été entaché que par l’absence de but. L’équipe a bien joué, mais n’a pas été décisive et les projecteurs sont pointés directement sur Álvaro Morata. Les cris des fans qui chantent « comme tu es mauvais ! & Rdquor; après que lancer un heads-up à la barre transversale Dans la remise, ils ont mis le bélier dans la gâchette, bien qu’à l’intérieur, il bénéficie d’un soutien maximal.

Dans l’équipe, ils apprécient beaucoup le travail de Morata, qui n’apparaît pas sur les plans de télévision. Ses décoches, combat avec des centraux rivaux et effort pour générer des espaces pour le reste sont très appréciés par les collègues.

Luis Enrique a été le premier à relativiser le manque de succès de votre attaquant. « Je ne reprocherai jamais à un joueur de rater une occasion, il est le premier intéressé à la marquer & rdquor ;, a-t-il déclaré. De plus, dans le cas de Morata, il a ajouté que «vous devriez vous lever et taper des mains jusqu’à ce que vos moignons vous fassent mal& rdquor; pour la course du dernier jeu à la barre transversale. Il a également apprécié son « travail incroyable & rdquor; et d’efforts sur le terrain.

Parmi les joueurs, la même conviction. Fabián Ruiz, par exemple, a insisté après le match sur le fait que « nous lui faisons confiance, il a fait un excellent travail & rdquor;. Tout le monde connaît la difficulté de jouer comme avant-centre en équipe nationale et que transmettre la tranquillité est la clé.

De plus, les chiffres prennent en charge Morata alors qu’il a marqué 19 buts en 40 matchs avec l’équipe nationale, c’est-à-dire une moyenne de près d’un but tous les deux matchs. La moyenne est élevée, bien que certaines erreurs grossières aient conduit au désespoir du public.

Gérard Moreno

Luis Enrique l’a toujours défendu. Depuis le premier match de ce tour de qualification de l’Eurocup contre la Norvège à Valence en 2019 où il a déclaré publiquement que «J’ai mis un 9 sur Morata, pas 10 parce qu’il n’a pas eu la chance de marquer, mais il a fait un match presque parfait & rdquor ;. Ce soir-là, il manquait aussi de but, comme contre le Portugal, mais il était aussi très actif.

En tout cas, L’Espagne a Gerard Moreno dans la chambre. L’attaquant de Villarreal a également crédité une bonne moyenne de score lors de sa première étape avec La Roja. Gérard a marqué cinq buts en onze matchs et il arrive plein après avoir remporté la Ligue Europa. Ses 23 buts en championnat lui ont permis de revalider le trophée Zarra du meilleur buteur espagnol du championnat.

En tout, Gérard Moreno a clôturé la saison avec 30 buts, ajoutant le 7 de la Ligue Europa. Des records avec lesquels il a obtenu le numéro ‘9’ des Rouges et qui pourraient finir par le placer comme titulaire en Eurocup.