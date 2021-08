L’équipe espagnole SailGP arrivera au GP du Danemark avec deux médailles de bronze et deux diplômes olympiques

08/05/2021

Le à 13h30 CEST

Sport.es

Après environ Jeux olympiques passionnants, l’équipe espagnole montre une fois de plus qu’elle est une très forte concurrente. Joan Cardona est monté sur le podium pour sa troisième position en finnois et Jordi Xammar Il a accroché la médaille de bronze en 470 avec son partenaire Nicolas Rodriguez. Florian Trittel Oui Tara Pacheco a terminé sixième en Nacra 17 et Diego Botin 4e à 49er à côté de Iago López Marra, obtenant les deux Diplômes Olympiques.

Ce triomphe donne confiance à l’équipe et démontre le désir et l’esprit d’amélioration qui ont caractérisé l’équipe Spain SailGP dès le début de la compétition. “Nous sommes très fiers d’avoir cette belle équipe. Participer à des Jeux Olympiques en soi est un exploit, mais obtenir deux médailles et plusieurs diplômes est un vrai rêve. Notre équipage, avec beaucoup d’efforts et de travail, contribue à faire la plus grande voile espagnole. Maintenant, notre objectif est le Grand Prix du Danemark et de continuer à donner des opportunités à notre équipage de continuer à grandir & rdquor; il est dit María del Mar de Ros, PDG de l’équipe espagnole SailGP.

Avec un caractère entrepreneurial et déterminé qui l’a amené à promouvoir la formation de l’équipe Spain SailGP, Jordi Xammar a réussi le métal précieux qui lui a résisté aux JO de Rio en 2016, remportant le bronze à Eroshima Bay, où il a remporté son premier championnat du monde 470 en 2019. Joan Cardona, le plus jeune équipier de l’équipe espagnole SailGP, Il a fait ses débuts dans ses premiers Jeux Olympiques avec une troisième position, obtenant le bronze en Finn, dans les derniers Jeux Olympiques qui ont ce test. Dans la classe 49er, Diego Botín est resté aux portes du podium avec une quatrième position qui lui a valu un diplôme olympique, lors de ses deuxièmes Jeux olympiques, après les Jeux olympiques de Rio 2016. Florian Trittel, a fait ses débuts dans la compétition olympique avec le bateau volant et mixte de Nacra 17, se mettre à ses côtés Canne Tara Pacheco, le Diplôme Olympique pour sa sixième position. Xabi Fernández, entraîneur de l’équipe espagnole SailGP confirme qu’elle a été l’une des équipes les plus compétitives des dernières éditions des JO, « en équipe il y a eu quatre vraies options au dernier tour, en plus de Tara et Florian. Cette expérience est très positive pour l’équipe et ils en sortiront plus forts, cela a été un excellent résultat et même si nous en voulons plus, il est maintenant temps de profiter de ce prix pour tous les efforts & rdquor ;.

Les Olympiens en route pour le Grand Prix du Danemark ROCKWOOL L’équipe olympique espagnole de SailGP devrait être en le prochain Grand Prix du Danemark ROCKWOOL qui se tiendra les 20 et 21 août dans le port d’Aarhus. Pendant les semaines de préparation des Olympiens, l’équipe espagnole SailGP a apporté quelques changements à l’équipage pour participer au Grand Prix de Plymouth au Royaume-Uni. Lors du prochain événement, ils seront tous de retour à leurs postes, Xabi Fernández, qui a remplacé Florian Trittel en tant que régleur d’aile du F50 Victoria reprendra son rôle d’entraîneur de l’équipe, Jordi Xammar continuera en tant que co-skipper, Joan Cardona en tant que grinder, Diego Botín en tant que contrôleur de vol et Tara Pacheco qui fait partie du SailGP Women Pathway.

SailGP Grand Prix d’Espagne l Andalousie – CadixLa baie de Cadix accueillera le Grand Prix d’Espagne les 9 et 10 octobre | Andalousie – Cadix, coïncidant avec le pont Hispanidad et le V centenaire du premier tour du monde. Avec le parrainage du Département du tourisme du gouvernement andalou, à travers les fonds FEDER, Diputación et Mairie de Cadix et avec la collaboration de l’Autorité portuaire de la baie de Cadix et de la marine espagnole l’événement est l’occasion de développer le terrain de sport et la promotion du tourisme national et international en Andalousie.