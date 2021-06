L’équipe espagnole U19, championne de la Grupotel Menorca Basketball Week

Au cours du week-end, la FCA (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni a publié un avis aux consommateurs sur Binance Group et Binance Markets Limited (BML). Le régulateur a été très clair et direct en disant que BML n’est pas autorisée à exercer une activité réglementée au Royaume-Uni. Du moins, pas sans avoir préalablement obtenu le […] More