« L’équipe est branchée et ira pour les trois points »

30 mars 2021 à 14 h 01 CEST

Le technicien de la Girona, Francisco Rodriguez, a-t-il souligné à la veille du duel de ce mercredi contre les Sabadell Quoi « tout le monde est branché, super excité » et que l’équipe ira à « obtenir les trois points pour continuer à ajouter ».

Francisco a admis que « Ajouter six sur six est important pour gagner en confiance », mais, en même temps, il a reconnu que « il a fallu dominer plusieurs phases du jeu » dans les deux derniers matchs, dans les victoires contre Les palmiers loin de la maison par 1-2 et dans le retour angoissant contre lui Albacete dans Montilivi.

Le match de dimanche contre lui Albacete, l’entraîneur de Gérone a fait remarquer que « l’équipe a montré son caractère et son ambition de vouloir gagner même sans bien jouer » et a averti que « Nous devons mieux jouer, mais c’est très difficile dans cette catégorie ».

Quant à Sabadell, Francisco a prévenu que c’est une équipe qui « jJouez bien, avec dynamisme et avec des joueurs très intéressants. Il a manqué un peu de fortune devant le but, mais ce sera un match difficile car il a besoin de gagner pour sortir de la zone inférieure « , a conclu le technicien.

Gérone, avec 45 points, doit gagner si elle veut continuer à se battre pour les positions de barrage, ce qui en ce moment marque le Vallecano Ray avec 49 unités et un jeu de moins. Pendant ce temps, Sabadell, qui a réussi à gagner le week-end dernier après plusieurs jours sans le faire, est hors de relégation mais est obligé de gagner pour éviter de brûler.