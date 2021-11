L’équipe Facebook qui a tenté de faire basculer les élections au Nicaragua est pleine d’espions américains

par Alan Macleod, MintPress News :

Un accord tacite entre le gouvernement et Facebook semble avoir été conclu : vous pouvez garder les bénéfices, mais nous contrôlons le message. En tant que tel, un cynique pourrait se demander quelle différence fonctionnelle existe entre Facebook et l’État de sécurité nationale.

ANAGUA, NICARAGUA — Moins d’une semaine avant l’élection présidentielle nicaraguayenne, le géant des médias sociaux Facebook a supprimé les comptes de centaines des principaux organes d’information, journalistes et militants du pays, qui soutenaient tous le gouvernement sandiniste de gauche au pouvoir, l’une des principales cibles de Washington pour le changement de régime.

Facebook prétend que ces comptes étaient des robots engagés dans un « comportement inauthentique ». Considérant qu’environ la moitié du pays utilise la plate-forme pour les informations et le divertissement, la décision aurait à peine pu être plus lourde et intrusive. Cependant, les premiers rapports montrent que si leur objectif était de faire basculer le résultat, cela a gravement échoué et les sandinistes ont remporté une victoire écrasante.

« Il s’agit d’une ingérence épouvantable de Facebook en particulier (qui est le média social le plus populaire au Nicaragua). Ils allèguent avoir arrêté une ferme de trolls déployée par le gouvernement, mais ce qu’ils ont fait en réalité, c’est de fermer les comptes d’activistes sandinistes ordinaires, en particulier de jeunes, souvent avec de nombreux adeptes », John Perry, un journaliste vivant dans la ville de Masaya, dit MintPress.

Pire encore, après que des dizaines de sandinistes se soient tournés vers Twitter pour enregistrer des messages vidéo prouvant qu’ils étaient de vraies personnes censurées, leurs comptes ont également été systématiquement supprimés, dans ce que le journaliste basé à Managua Ben Norton a décrit comme une « grève à double tapotement ».

« Ce sont des récits sur lesquels les Nicaraguayens moyens comptent pour s’informer et communiquer entre eux sur les événements actuels et, dans ce cas, sur les élections. Il est donc très troublant qu’il soit manifestement ciblé contre un groupe politique : les sandinistes », a déclaré Daniel Kovalik, avocat des droits de l’homme et observateur des élections de ce week-end.

Perry et Kovalik étaient tous deux d’avis que ce n’était pas un hasard si Facebook avait pris des mesures contre précisément le groupe que le gouvernement américain tente de renverser.

Facebook comme barbe d’état de sécurité

Peut-être encore plus inquiétant du point de vue de la liberté d’expression, c’est qui a pris la décision sur Facebook. Le rapport de 11 pages détaillant les preuves supposées de comportement inauthentique de l’entreprise n’a que deux contributeurs : Luis Fernando Alonso et Ben Nimmo, des individus ayant des liens profonds et durables avec le renseignement militaire occidental. Selon sa biographie sur LinkedIn, Alonso travaillait, jusqu’à l’année dernière, pour Booz Allen Hamilton, une société obscure située dans la région de Washington, DC familièrement connue sous le nom de « Raytheon Acres ». L’État de sécurité nationale confie une grande partie de ses travaux les plus controversés à l’entreprise, qui est techniquement une entreprise privée (et donc pas soumise au même contrôle et contrôle que les agences publiques). Edward Snowden, par exemple, travaillait en fait pour Booz Allen Hamilton, pas pour la NSA. Avant cela, Alonso a travaillé directement pour le gouvernement au William J. Perry Center for Hemispheric Defence Studies, une institution contrôlée par le ministère de la Défense qui forme les meilleurs chefs militaires et du renseignement.

Le passé de Nimmo est tout aussi effrayant. Entre 2011 et 2014, il a occupé le poste d’attaché de presse de l’OTAN, avant de passer l’année suivante à l’Institute for Statecraft, une opération de propagande financée par le gouvernement britannique visant à diffuser des informations trompeuses sur les ennemis de l’État britannique. L’Institute for Statecraft a établi un réseau secret de journalistes à travers l’Europe qui ont été utilisés pour promouvoir des points de discussion anti-russes et pro-establishment, le tout en coordination.

En 2019, Nimmo a joué un rôle clé en minimisant l’information explosive selon laquelle le gouvernement conservateur négociait discrètement pour vendre des éléments clés du National Health Service (NHS) de Grande-Bretagne à des ploutocrates étrangers. Lorsque le Parti travailliste a rendu public cette information quelques jours seulement avant les élections, Nimmo est passé à l’action, annonçant immédiatement, sans preuve, que les documents en question « ressemblent étroitement à… une opération russe connue ». Sa conjecture soi-disant experte – avec l’aide de journalistes alliés de l’Initiative pour l’intégrité – a permis à l’histoire de devenir des « liens du travail avec la Russie » plutôt que des « conservateurs privatisant le NHS en secret », aidant les conservateurs à faire d’énormes gains électoraux.

Nimmo est également devenu membre senior de l’Atlantic Council, le groupe de réflexion semi-officiel de l’OTAN.

Facebook – maintenant officiellement appelé « Meta » – est extrêmement secret sur qui travaille réellement dans son service de renseignement. Nulle part on ne trouve une liste de noms de personnalités clés. Cependant, un retour en arrière sur des mois de rapports et de billets de blog pour les noms révèle une véritable porte tournante entre la grande technologie et le grand gouvernement. Bref, Facebook regorge d’espions.

Par exemple, un document publié en mai, intitulé « L’état des opérations d’influence, 2017-2020 », répertorie cinq noms d’auteurs en plus de celui de Nimmo, dont au moins quatre ont une longue histoire en tant qu’agents supérieurs de l’État de sécurité nationale.

Dans l’ordre, ils sont :

Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité : Gleicher a passé deux ans et demi à la Maison Blanche en tant que directeur de la politique de cybersécurité du Conseil de sécurité nationale. Avant cela, il a également passé cinq ans au ministère de la Justice. David Agranovich, responsable des communications de sécurité : Agranovich a travaillé pendant plus de six ans à un poste de direction au ministère de la Défense, avant de devenir, en 2017, directeur du renseignement pour le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Olga Belogolova, Influence Operations Product Policy Manager : La plus académique des auteurs, Belogolova enseigne la cybersécurité et les opérations d’influence aux étudiants de l’Université de Georgetown, une institution connue comme l’école d’espionnage américaine. Avant cela, elle a travaillé au bureau des affaires européennes et eurasiennes du département d’État et sur la politique russe, ukrainienne et eurasienne au bureau du secrétaire à la Défense. Elle a également fait partie de plusieurs groupes de travail dans des groupes de réflexion financés par le gouvernement et l’armée, tels que le Center for New American Security, le Center for Strategic and International Studies et The Atlantic Council. Mike Torrey, Threat Intelligence Analyst : De 2010 à 2018, Torrey était un agent de haut niveau de la CIA, spécialisé dans la cyberguerre contre la Chine. Avant cela, il a travaillé en tant qu’analyste d’intelligence de réseau mondial pour la NSA.

Sur les six auteurs répertoriés, un seul, Margarita Franklin, vient d’un milieu non gouvernemental.

En approfondissant le blog officiel de Facebook, Mike Dvilyanski est décrit comme le responsable des enquêtes sur le cyber-espionnage de l’entreprise. De 2005 à 2018, Dvilyanski était un agent du FBI à Washington et à New York, atteignant le rang d’agent spécial de surveillance, dirigeant des équipes enquêtant sur la cyberwafare.

Un autre rapport officiel de Facebook d’avril a été rédigé par l’enquêteur sur les menaces techniques de l’entreprise, Michael Flossman, qui a passé près de six ans au ministère australien de la Défense.

En 2018, Facebook a annoncé un partenariat avec The Atlantic Council, en vertu duquel il a donné au groupe un contrôle non divulgué sur les fils d’actualité des utilisateurs, lui permettant de les aider à décider quels messages les utilisateurs ont vus et lesquels ont été supprimés. Étant donné que le conseil d’administration du conseil comprend une pléthore de généraux militaires, d’anciens membres du cabinet et pas moins de sept anciens directeurs de la CIA, cela équivaut à une censure d’État au niveau mondial. Un accord tacite entre le gouvernement et Facebook semble avoir été conclu : vous pouvez garder les bénéfices, mais nous contrôlons le message. En tant que tel, un cynique pourrait se demander quelle différence fonctionnelle existe entre Facebook et l’État de sécurité nationale.

