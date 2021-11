L’équipe féminine américaine de football bat les Australiennes 3-0

Après 21 ans depuis son dernier match en Australie, l’équipe de football féminin des États-Unis n’a eu besoin que de 24 secondes pour marquer contre les Matildas samedi.

Il s’avère que c’était tout ce dont l’équipe américaine avait besoin lors d’une victoire 3-0 au stade olympique de Sydney devant une foule record de 36 109 spectateurs.

Ashley Hatch a marqué son premier but international lorsque la défense australienne n’a pas réussi à dégager le ballon dès le coup d’envoi d’ouverture. Hatch s’est retrouvée en tête-à-tête avec le gardien Teagen Micah, et Hatch a calmement décoché un tir bas à la droite de Micah.

Hatch, lauréate du Soulier d’or 2021 en tant que meilleure buteuse de la Ligue nationale de football féminin pour la championne Washington Spirit – 10 buts en 20 matches – ne faisait que sa troisième apparition pour les États-Unis et la première depuis 2018.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Rose Lavelle a marqué le deuxième but américain à la 49e minute et la capitaine Lindsey Horan a terminé le score sur penalty à la 68e.

L’Australie a dominé une bonne partie de la première mi-temps après le but de Hatch à la première minute. La gardienne américaine Casey Murphy – à ses débuts internationaux – a été la joueuse des 45 premières minutes alors qu’elle a sauvé une demi-douzaine d’occasions, dont deux du vétéran australien Sam Kerr.

La meilleure chance australienne est venue de Kyah Simon, qui a raté de l’intérieur de la surface de réparation de six mètres lorsque le but était ouvert.

« En tant qu’attaquant, vous êtes fier de marquer des buts et j’assume l’entière responsabilité d’avoir dû terminer cela », a déclaré Simon. « Le match (aurait été) 1-1 à ce moment-là, ce qui pourrait définitivement changer l’élan du match. »

C’était la première fois depuis le 9 avril 2013 que les États-Unis avaient un onze de départ avec tous les joueurs de moins de 30 ans. L’âge moyen de l’équipe de départ samedi était de 26 ans, ce qui en fait la plus jeune formation de départ à prendre le terrain pour le USWNT depuis le 5 avril 2018.

Horan et Tierna Davidson étaient les seules joueuses de cette équipe de départ à avoir débuté lors du dernier match avec les Matildas lors du match pour la médaille de bronze olympique le 5 août à Tokyo, un match remporté 4-3 par les Américaines. Lavelle et Emily Sonnett ont également participé à ce match en tant que remplaçantes en deuxième mi-temps.

Les Américaines ont remporté la Coupe du monde à quatre reprises, dont la dernière fois en France en 2019. L’Australie et la Nouvelle-Zélande co-organiseront la prochaine Coupe du monde en 2023, le premier match du tournoi étant prévu pour 600 jours à partir de samedi.

La dernière fois que les Américains ont joué en Australie, c’était en remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de 2000.

Il s’agissait de la 28e victoire des États-Unis sur l’Australie, avec une défaite et quatre nuls. Après six matches consécutifs entre les équipes qui se sont soldés par deux buts ou moins, le match de samedi a marqué la plus grande victoire de l’USWNT contre l’Australie depuis une victoire 4-0 en octobre 2013.

Les équipes se retrouveront mardi à Newcastle, au nord de Sydney.