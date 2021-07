L’équipe féminine de basket-ball affrontera la Corée du Sud demain

in

25/07/2021 à 12:46 CEST

Le équipe nationale féminine le basket-ball est l’une des équipes les plus fortes de l’Espagne pour les Jeux Olympiques. Après que un mauvais verre au dernier Eurobasket, les joueurs espagnols continuent de vouloir se faire une place importante dans le basket international, c’est pourquoi ils n’abandonneront pas un pouce de parquet face à leur premier rival : la Corée du Sud.

Les Espagnols sont l’un des favoris dans leur lutte pour les médaillesMême si la phase de groupes ne sera pas facile car ils la partagent avec la Serbie, actuelle championne d’Europe. Ainsi, l’équipe des Balkans sera le premier obstacle vraiment difficile sur la route. De plus, le Canada se retrouve également dans ce groupe, c’est pourquoi il est considéré comme l’un des groupes de la mort de cette itération des jeux olympiques.

Avant, l’équipe la plus facile à battre est la Corée du Sud, celle avec laquelle l’Espagne fera ses débuts. Cependant, l’équipe asiatique ne facilitera pas non plus la tâche, après tout pour les Jeux olympiques. les meilleurs pays arrivent.

En tout cas, nous laisserons des doutes ce matin à 03h00, heure à laquelle le jeu commencera.