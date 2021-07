L’équipe féminine de motocross entame sa saison de Coupe du monde

21/07/2021 à 11h41 CEST

Ce week-end commence Championnat du monde de motocross pour la catégorie Femmes. La RFME, suite à votre travail acharné en soutien aux pilotes espagnols et avec la collaboration de LastLap, a commencé l’équipe Equipe RFME Femmes MX formé par Gabriela Seisdedos (26 ans) et Daniela Guillén (15 ans).

La première course du Championnat du Monde aura lieu ce week-end au circuit Loket Tchèque. Les deux pilotes ils ont bien préparé pour le différend des cinq courses qui composent le calendrier du Championnat du monde 2021.

La qualité et le talent dont font preuve les deux membres de l’équipe, font qu’il beaucoup d’espoirs mis en eux. Gabriela et Daniela ont toutes deux joué le Championnat d’Espagne dans la catégorie EliteMX2, Guillén tous les tests et côtoyer les meilleurs et Six doigts les combinant avec ceux de MXFemenino dont elle est la leader avec quatre victoires sur six possibles.

Il ne fait aucun doute que c’est un eéquipe solide, enthousiaste et désireuse de bien faire. Ils vont affronter des pilotes de la stature de Kiara Fontanesi, Courtney Duncan, Nancy Van De Ven ou Larissa Papenmeier mais leur objectif est laissez un bon goût dans la bouche et progressez contre les pilotes les plus remarquables de la planèteà. Avec une liste provisoire de 50 inscrits, le championnat du monde est la meilleure école pour nos deux magnifiques pilotes.

Voici le calendrier de l’équipe féminine espagnole de motocross :

1er essai République tchèque, Loket. 24 juillet

2e essai Belgique, Lommel. 31 juillet

3ème essai dinde, Afyonkarahisar. 4 septembre

4ème essai Espagne, Arroyomolinos. 16 octobre

5ème essai Italie, Pietramurata. 30 octobre