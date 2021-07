L’équipe féminine des États-Unis atteint 50 victoires consécutives aux Jeux

27/07/2021 à 17h26 CEST

Contrairement à l’équipe masculine, l’équipe féminine américaine va comme un coup dans le jeus, en route vers sa septième médaille d’or consécutive.

Et c’est que l’équipe féminine est devenue l’équipe la plus fiable des Jeux Olympiques en ajoutant ce mardi contre le Nigeria leur 50 victoire consécutive dans le tournoi olympique en battant le Nigeria (72-81) dans une autre démonstration de puissance.

Et le truc c’est qu’on parle beaucoup de la “Dream Team” masculine, et toujours avec les filles dans l’ombre des hommes. Mais son bilan fait peur. Les États-Unis sont en bonne voie pour leur septième médaille d’or consécutive. son Le dernier revers a eu lieu aux Jeux de Barcelone 92, où ils sont tombés en demi-finale pour remporter le bronze. Depuis, ils n’ont ajouté que des victoires au plus haut podium.

Et à Tokyo, il semble qu’il n’y aura pas de surprise non plus. Contre le Nigeria, la domination du jeu intérieur était écrasante, avec 19 points et 13 rebonds d’Aja Wilson et encore 13 et 10 rebonds de Brottney Grine.

Joueurs légendaires

Et le fait est que l’équipe nord-américaine a aussi des joueurs légendaires, à leurs derniers Jeux, comme Diana Taurasi (1982) et Sue Bird (1980), toutes deux avec cinq participations.

Le Nigeria a surpris avec un 8-1 initial, bien que plus tard ils l’ont inversé avec un 0-23 partiel pour prendre de l’avance jusqu’à la pause (25-43) et contrôler jusqu’au bout.

Son prochain rival sera le Japon ce vendredi. Les hôtes ne pouvaient pas mieux commencer le tournoi en surprenant la France (74-70). On verra si les Japonais peuvent mettre en difficulté l’équipe américaine, qui a déjà commencé son roller olympique notamment.