L’équipe féminine des États-Unis entre dans l’histoire après avoir remporté l’or contre le Japon

Le basket américain a donné sa dernière joie ce matin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 avec la modalité féminine. La sélection de États Unis a remporté la médaille d’or après avoir battu les hôtes en finale, Japon, pour un score de 90-75.

Ainsi, l’équipe féminine américaine entre dans l’histoire en décrochant sa septième médaille d’or consécutive dans cette discipline (elle les a toutes remportées depuis Barcelone 1992), dont 55 victoires consécutives. De plus, ils égalisent l’équipe masculine avec le même exploit réalisé entre 1936 et 1968.

La plus grande dynastie de tous les temps. ————– —- #USABWNT x #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZRssmuyGaG – USA Basketball (@usabasketball) 8 août 2021

Concernant le jeu, il convient de souligner le joueur Britnney grincer avec 30 points marqués tout au long du match, détruisant continuellement la jante japonaise. En deuxième épée, A’ja Wilson s’est exercé, accumulant 19 points sur son tableau de bord personnel. Les chefs d’équipe Sue Bird et Diana Taurasi ont terminé avec six et sept points respectivement.

L’équipe nationale japonaise n’a rien pu faire, pas même après les 17 points de Takada ou les 16 points de Motohasi. Cependant, ils repartent des Jeux Olympiques offrant une belle image et avec une médaille d’argent très méritoire après avoir éliminé des équipes comme la France ou la Belgique.

Prochain objectif : Paris 2024

Il ne reste que trois ans avant les prochains Jeux olympiques et l’équipe nationale féminine des États-Unis veut continuer à marquer l’histoire. De plus, si tout se passe bien, l’équipe aura la présence de Sabrina Ionescu, le plus grand talent générationnel du basket féminin depuis de nombreuses années.