L’équipe féminine du Rayo signe ses contrats pour cette saison

21/08/2021 à 11h43 CEST

Le Rayo Vallecano a publié ce samedi un communiqué dans lequel il considère que la crise déclenchée dans l’équipe féminine est réglée, après avoir négocié ces derniers jours pour signer des contrats avec des “fonds propres” qui n’empêchent pas une bonne préparation avant le début de la compétition de championnat. .

La crise des rayons féminins Cela a commencé il y a cinq jours lorsque l’Association des footballeurs espagnols (AFE) a exhorté le club madrilène à enregistrer les joueurs, qui s’entraînaient sans contrat, auprès de la sécurité sociale.

Du Ray, ils ont assuré à . que ils “insistaient depuis plus de deux mois auprès du Conseil supérieur des sports pour savoir quel jeu ils avaient pour l’équipe féminine”, qu’il concourra dans une ligue professionnelle qui “n’a pas de statuts”.

De leur côté, des sources du Conseil supérieur des sports ont réitéré à l’. leur « engagement en faveur du football féminin » en assurant que le budget alloué à la professionnalisation de la Première Division féminine « servira à créer la structure de la Ligue elle-même et l’amélioration de infrastructures et terrains de jeux ” et ” il ne servira pas à payer les salaires car son personnage est finaliste “.

La situation du Rayon féminin a été réglée après des négociations conclues avec le décision du club d’inscrire les joueurs à la Sécurité sociale le 20 août.

“La polémique indésirable, répandue ces jours-ci, est due à la volonté déclarée du Ray de ne céder à aucun type de pression, d’où qu’elle vienne, de conclure des contrats qu’ils voulaient nous imposer sans négociation, ce qu’ils supposaient , en ce qui concerne la saison précédente, certaines augmentations de la moyenne des rémunérations supérieures à 35%, alors que tous les revenus, tant de la télévision, des sponsors et des contributions des différentes organisations ont été considérablement réduits », indique Rayo dans son communiqué.

“En raison de l’urgence de la situation, Rayo a procédé à la négociation et à la conclusion des contrats en utilisant ses propres fonds afin de ne pas diminuer les attentes générées chez plusieurs acteurs en raison du manque drastique de revenus générés par la situation incompréhensible qu’il est. pas encore la ligue professionnelle n’a été agréée », précise le club, qui assure qu’« il n’a jamais pratiqué de traitement discriminatoire avec les joueurs ».

La Ligue Iberdrola débutera le 9 septembre et l’équipe Rayista devra se rendre au stade Wanda d’Alcalá de Henares pour affronter l’Atlético de Madrid.