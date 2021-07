L’équipe GB annonce trois capitaines de football féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

L’équipe GB aura trois capitaines aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec chacune des nations d’origine de l’équipe féminine représentée.

Steph Houghton et Sophie Ingle, respectivement capitaines d’Angleterre et du Pays de Galles, et le vice-skipper écossais Kim Little, ont été sélectionnés comme les trois capitaines de l’équipe britannique pour les Jeux de Tokyo.

Houghton, le capitaine de l’Angleterre et de Man City, sera également l’un des skippers de l’équipe GB aux Jeux olympiques de Tokyo

Le trio dirigera les matchs en rotation tout au long du tournoi.

L’entraîneur-chef Hege Riise a déclaré: «Nous avons la chance d’avoir autant de joueurs expérimentés et talentueux dans notre équipe et nous nous considérons comme une équipe« leader », où chaque individu apporte ses propres forces de leadership au groupe.

“Cependant, Steph, Sophie et Kim ouvriront la voie sur le terrain. C’est un groupe très proche sur et en dehors du terrain et j’ai été tellement impressionné par la façon dont ils se sont tous réunis.

Pendant ce temps, l’équipe GB a également annoncé qu’elle se mettrait à genoux aux Jeux olympiques.

Les JO débutent le 23 juillet

La décision fait suite à la clarification du Comité international olympique selon laquelle des gestes comme celui-ci étaient autorisés sur le terrain de jeu avant le début de la compétition, a déclaré un communiqué sur englandfootball.com.

Riise a ajouté: “Les joueurs et le personnel se mettent à genoux au niveau des clubs et au niveau international depuis plus d’un an maintenant et nous étions tous unis dans notre décision de continuer à faire tout notre possible pour sensibiliser au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes, debout. dans l’unité et la solidarité avec tous ceux dont la vie est affectée.

Les joueurs britanniques et étrangers, tant chez les femmes que chez les hommes, ont choisi de se mettre à genoux depuis la reprise du football au milieu de la pandémie de coronavirus dans le but d’attirer l’attention sur l’injustice raciale.

Andy Anson, PDG de l’Association olympique britannique, a déclaré : « En tant que l’une des équipes sportives les plus diversifiées et les plus inclusives du Royaume-Uni, l’équipe GB soutiendra toujours tout athlète de n’importe quel sport et son droit de promouvoir l’égalité et une société plus juste, là où il se trouve. se dérouler dans le calme, le respect et sans perturbation.

“En prenant le genou, notre équipe de football féminin incarne les valeurs de l’équipe GB.”