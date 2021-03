L’équipe GB PEUT remporter l’or olympique en football féminin, déclare Faye White, qui donne à l’équipe de Hege Riise une note plus forte que l’équipe de Londres 2012

Faye White admet que l’équipe GB n’a pas réussi dans le football féminin aux Jeux olympiques de Londres en 2012, mais pense que Tokyo 2020 devrait être une autre histoire.

Après avoir terminé en tête de leur groupe avec brio à domicile, la campagne de la Grande-Bretagne a pris une fin surprenante alors qu’elle a subi une défaite 2-0 contre le Canada.

. Il y avait un chagrin d’amour à Londres 2012 mais White pense que l’équipe GB peut devenir championne olympique à Tokyo

Ils n’étaient pas les favoris d’avant-tournoi, mais c’était une équipe décevante de Hope Powell qui n’a pas réussi à se frayer un chemin vers la médaille.

Mais White, qui n’a pas participé à ce tournoi après avoir annoncé sa retraite du football international en raison de sa grossesse et de sa convalescence après une opération au genou, soutient la Grande-Bretagne pour avoir des Jeux olympiques inoubliables.

La légende d’Arsenal et d’Angleterre est confiante quant à ce que l’équipe de Hege Riise peut faire, citant les excellents progrès que les Lionnes ont accomplis ces dernières années ainsi que la création de la Super League féminine qui a amélioré les normes du football dans le pays.

White a déclaré à talkSPORT.com: «Désormais, l’équipe ne sera plus forte que grâce aux autres joueurs écossais et gallois qui peuvent y être intégrés. Il y a tellement plus de jeunes joueurs talentueux qui se disputent également ce poste.

Riise est également la boss de l’Angleterre jusqu’à ce que Sarina Wiegman prenne les rênes en septembre

«Je ne sais pas comment Riise va choisir seulement 18 joueurs!»

Quant à savoir si la Grande-Bretagne peut remporter l’or à Tokyo, White a ajouté: «Oui, je le fais. Vous regardez à quel point l’Angleterre était proche de la dernière Coupe du monde et les joueurs d’Écosse et du Pays de Galles qu’ils peuvent choisir.

«Mais il faut aussi regarder les progrès du jeu ici. Le WSL a attiré des joueurs étrangers de première qualité et l’a rendu beaucoup plus compétitif. Cela place les joueurs de la Team GB à un niveau supérieur.

« Vous allez revoir l’Amérique, mais sans aucun doute, l’équipe GB devrait être suffisamment forte pour être potentiellement favorite. »

Cette saison, BT Sport montre plus de matches de Super League féminine de la Barclays FA que jamais auparavant. Regarder Arsenal v Man Utd sur BT Sport 2 à partir de 18h le vendredi 19e Mars.