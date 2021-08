L’équipe GB remporte deux médailles d’or en voile et une d’argent, une médaille de bronze en plongeon et une autre médaille à venir en boxe, mais le sprinter Adam Gemili souffre d’une blessure au 200m

C’était tout simple pour la Grande-Bretagne puisque deux médailles d’or ont été remportées en l’espace d’une heure mardi. Matin.

Dylan Fletcher et Stuart Bithell ont remporté la plus serrée des victoires en 49er tandis que Giles Scott a défendu avec succès sa couronne finlandaise.

Ce fut une victoire dramatique pour Fletcher et Bithell pour le moins

Alors que Scott conservait son titre olympique

La victoire du joueur de 34 ans signifie que la Grande-Bretagne a remporté six titres consécutifs en Finlandais remontant au succès de Iain Percy à Sydney il y a 21 ans. Sir Ben Ainslie a ensuite remporté trois titres consécutifs avant que Scott ne décroche sa première médaille d’or à Rio.

Il avait neuf points d’avance avant la course aux médailles finale, mais a dû rattraper son retard après un mauvais départ et a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, ce qui était suffisant pour le garder devant le Hongrois Zsombor Berecz en argent.

Fletcher et Bithell sont entrés dans la course aux médailles finale, où le double des points est attribué, en deuxième position, quatre points derrière les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke, mais la plus étroite des victoires pour eux et la troisième pour la Nouvelle-Zélande ont vu la paire britannique remporter le titre.

Le plus gros obstacle de Fletcher et Bithell s’est avéré être l’Allemagne mais, après avoir pris le dernier virage en deuxième position, la paire britannique vient de franchir la ligne d’arrivée devant.

Fletcher (à droite) a admis que c’était toucher et aller pour la médaille d’or

C’est une première médaille olympique pour Fletcher, qui a terminé sixième avec Alain Sign dans la même catégorie à Rio, tandis que Bithell a également décroché l’argent dans la catégorie 470 aux côtés de Luke Patience à Londres 2012.

Bithell a raté Fletcher et Sign for Rio, et les deux étaient rivaux avant de décider de faire équipe pour tenter de se qualifier pour Tokyo.

La décision a apporté des dividendes immédiats car ils ont remporté des titres européens et mondiaux, et maintenant le plus gros prix de tous.

La course aux médailles a été reportée de lundi, lorsqu’un manque de vent a forcé l’annulation de la course pour la journée, et c’était serré tout au long d’un concours extrêmement excitant.

La fiancée de Fletcher, Charlotte Dobson, et sa coéquipière Saskia Tidey ont raté plus tôt une place sur le podium du 49er FX féminin, se classant septième dans la course aux médailles et sixième au général.

Jack Laugher a décroché la troisième médaille olympique de sa carrière en plongeon avec le bronze lors de la finale du tremplin 3 m masculin au Centre aquatique de Tokyo.

Laugher a maintenant l’or, l’argent et le bronze olympiques à son actif

Le joueur de 26 ans originaire de Harrogate a remporté l’or et l’argent à Rio 2016 et il a complété le set ici, revendiquant une place sur le podium alors que Xie Siyi prenait la première place, tandis que son compatriote chinois Wang Zongyuan terminait deuxième.

C’était un affichage cohérent de Laugher, qui n’est pas tombé en dessous de 81 points dans ses six plongeons avec un meilleur de 96,9 de ses quatre culbutes et demi avant.

Son compatriote britannique James Heatly s’est qualifié à la quatrième place mais n’a pas pu se remettre d’un premier plongeon décevant dans la finale à 12 et a terminé neuvième.

Une bonne matinée pour le Team GB mais il y a aussi eu une certaine déception car Adam Gemili s’est retrouvé blessé lors des manches du 200m.

Gemili a fait une figure effondrée alors que ses rêves olympiques ont été brisés

Le sprinter émotif a révélé qu’il s’était présenté à l’épreuve avec une blessure aux ischio-jambiers.

Pendant ce temps, les espoirs de Caroline Dubois d’obtenir une médaille dans la compétition de boxe légère féminine ont pris fin, s’inclinant face à Sudaporn Seesondee sur décision partagée.

Cependant, Pat McCormack est assuré d’une médaille lorsqu’il affrontera Ronel Iglesias lors de la finale masculine des poids welters.

.

Le combat de Dubois aurait pu aller dans un sens ou dans l’autre