L’équipe graphique d’Elden Ring a été intimidée par le remake de Demon’s Souls

Le remake de Demon’s Souls sur PS5 a établi une nouvelle norme pour les visuels dans les jeux de FromSoftware. Créé par Bluepoint Games – l’équipe derrière le remake de Shadow of the Colossus – c’est une reconstitution fidèle du jeu Souls qui a tout commencé sur PS3, mais avec des graphismes époustouflants.

En fait, Demon’s Souls est l’un des plus beaux jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer en ce moment. Cela a mis une pression supplémentaire sur l’équipe graphique de FromSoftware, qui est actuellement occupée à créer Elden Ring, une évolution en monde ouvert du sous-genre qu’il a construit.

« Je suis presque sûr que notre équipe de création graphique a ressenti cette pression plus que quiconque », a déclaré le directeur créatif Hidetaka Miyazaki au magazine Edge (via PC Gamer), faisant référence à la qualité graphique du remake de Demon’s Souls.

« La fidélité graphique n’est pas quelque chose que nous mettons en priorité. Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même, et cela prend moins de priorité par rapport aux autres éléments de développement. C’est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe graphique parce que je sais qu’ils travaillent extrêmement dur.

Les jeux FromSoftware ont toujours été beaux à leur manière, mais il est plus facile de masquer les imperfections lorsque vous créez un jeu sur l’exploration de donjons sombres. Remarquez, Bloodborne et Dark Souls 3 sont magnifiques.

Avec Elden Ring, FromSoftware essaie quelque chose de différent. Avec un monde avec une météo et une heure de la journée dynamiques, ce sera plus un défi pour l’équipe de la rendre jolie dans toutes les conditions. Lisez notre aperçu d’Elden Ring pour quelques impressions pratiques.

Elden Ring arrive sur PS4, PS5, Xbox et PC le 25 février. Consultez notre liste des plus gros jeux sortis en 2022 pour en savoir plus.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.