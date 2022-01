L’équipe graphique d’Elden Ring a ressenti une pression supplémentaire après le remake de Demon Soul, déclare Miyazaki

Le développeur d’Elden Ring, From Software, a ressenti une pression pour améliorer les visuels du jeu après la sortie du remake de Demon’s Souls par Bluepoint Games, selon une nouvelle interview avec le réalisateur Hidetaka Miyazaki.

Alors qu’Elden Ring sera le premier titre de From Software à faire ses débuts sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, l’un de ses jeux précédents a déjà fait ses débuts sur du matériel de génération actuelle. Le remake de Demon’s Souls par Bluepoint, qui était un titre de lancement PS5, a été salué pour sa fidélité visuelle. Miyazaki a déclaré que les graphismes impressionnants du remake mettaient une pression supplémentaire sur From Software pour garantir qu’Elden Ring soit aussi beau que possible dans une interview avec le magazine Edge (via Video Game Chronicle).

En cours de lecture : Elden Ring Hands On Preview

« Oui, je suis presque sûr que notre équipe de création graphique a ressenti cette pression plus que quiconque », a déclaré Miyazaki lorsqu’on lui a posé des questions sur les graphismes de Demon’s Souls et l’effet du jeu sur le développement d’Elden Ring.

Miyazaki a poursuivi dans l’interview pour déclarer que la fidélité graphique n’a jamais été une priorité absolue pour le studio.

« Ce que nous demandons du côté des graphismes dépend des systèmes et des exigences du jeu lui-même, et cela prend moins de priorité par rapport aux autres éléments de développement. »

Cela étant dit, l’équipe graphique d’Elden Ring a travaillé dur pour créer le plus beau jeu de From Software à ce jour.

« C’est donc toujours un domaine où je me sens un peu désolé envers mon équipe graphique parce que je sais qu’ils travaillent extrêmement dur », a-t-il déclaré. « Et ils ont travaillé extrêmement dur sur Elden Ring – notre équipe de systèmes graphiques et nos programmeurs ont poussé beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour créer les jeux les plus beaux que nous ayons jamais créés. »

En ce qui concerne les réflexions de Miyazaki sur le remake de Demon’s Souls, le réalisateur a déclaré qu’il n’avait pas encore joué le remake, car il n’aimait pas revoir son travail précédent car il évoque beaucoup de « vieilles émotions, beaucoup de vieux souvenirs ». Cependant, il s’est dit heureux que le jeu ait de nouveaux joueurs et de voir les gens apprécier le jeu.

Initialement prévu pour sortir en janvier 2022, Elden Ring a subi un retard d’un mois et sortira désormais le 25 février. Les joueurs ont récemment pu mettre la main sur Elden Ring via un test réseau à durée limitée.

