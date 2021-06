L’équipe Gresini roulera avec Ducati pour les deux prochaines saisons

Spotify Greenroom, l’alternative du Clubhouse de Spotify, est désormais disponible en téléchargement sur iOS et Android. Nous vous expliquerons quelles sont les fonctionnalités et comment fonctionne la nouvelle plate-forme audio en direct. Quand quelque chose fonctionne, tout le monde veut l’avoir. L’un des exemples récents les plus clairs que nous avons dans les publications éphémères […] More