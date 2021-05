L’équipe Hansi Flick du Bayern Munich remercie Robert Lewandowski pour son record de Bundesliga

Le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, était ravi de voir Robert Lewandowski égaler le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga.

Tout en reconnaissant la brillance individuelle de Lewandowski, Flick a noté que le Hitman polonais avait besoin du soutien de ses coéquipiers pour pouvoir se retrouver dans la stratosphère de Müller.

«Robert a connu sa saison la plus réussie l’année dernière – il a remporté le triple avec l’équipe et est devenu un footballeur mondial. Maintenant, il a égalé le record historique de Gerd Müller, mais c’est toujours une performance de l’équipe », a déclaré Flick (tel que capturé par Tz). «Au cours des dernières années, vous n’auriez jamais cru que le record tomberait. Mais beaucoup de choses sont possibles dans le football. En ce moment, Robert est le meilleur attaquant du monde. Nous devrons attendre et voir ce qui va suivre. La compétition décidera de la durée pendant laquelle il conservera son record. »

Lewandowski aura une chance de plus de battre le record de Müller et il ne fait aucun doute que l’international polonais cherchera encore plus d’aide de ses amis pour le faire.