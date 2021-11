L’équipe heureuse de Manuel Neuer du Bayern Munich a évité les distractions

A l’entame de son match de Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, le Bayern Munich s’est retrouvé embourbé dans la polémique.

Vax ou pas vax… telle est la question ?

Quoi qu’il en soit, pour les joueurs qui se sont rendus en Ukraine pour le match glacial, ils devaient se concentrer sur l’adversaire et non sur les membres de l’équipe qui n’avaient pas fait le voyage.

« Mission accomplie! Même si ce n’était pas la meilleure performance maintenant. Mais dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits. Nous attendons toujours avec impatience Barcelone », a déclaré Neuer après la victoire 2-1 du Bayern Munich (capture par Tz). « L’important, c’était la concentration aujourd’hui. Nous avons laissé de côté les problèmes annexes, même si ce n’était pas si facile quand on regarde l’effectif. En termes d’engagement, tout le monde a tout donné.

Les sentiments de Neuer étaient probablement en partie soulagés, en partie satisfaits et en partie « me ramener en Bavière », mais le capitaine n’a pas sous-estimé le Dynamo Kiev et craignait légitimement que les Bavarois épuisés ne soient susceptibles de subir une défaite en Europe de l’Est.

Neuer a noté que le désir constant de l’équipe ukrainienne de marquer doit être respecté.

« Ils veulent toujours marquer un but, ils ont aussi eu de bonnes occasions à Munich », a déclaré Neuer.