L’équipe idéale dans l’histoire de la NBA pour Kevin Garnett

Si les légendes de la meilleure ligue de la planète parlent, elles seront écoutées. Et c’est ce qu’il a fait Kevin Garnett, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la ligue, qui a jugé bon de créer son quintette idéal tout au long de ces 75 années que la NBA compte comme un anniversaire.

Sans trop de surprises, les noms de Kobe Bryant et Magic Johnson sont apparus au cours des deux premières semaines. Ce qui est surprenant, c’est que le quintette est complété par KG lui-même, William Chamberlain et Kevin Durant, laissant de côté des noms aussi importants que LeBron James et Michael Jordan.

La formation de départ de tous les temps de Kevin Garnett : PG – Magic Johnson

SG – Kobe Bryant

SF – Kevin Durant

PF – Kevin Garnett

