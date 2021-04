L’équipe IISc Bangalore développe des enzymes artificielles qui peuvent arrêter la croissance du VIH dans le corps humain

Bien que les chercheurs aient trouvé les nanoenzymes inoffensives pour les cellules normales lors de leurs tests de laboratoire, il reste à voir comment elles réagiraient une fois qu’elles seraient entrées dans le corps.

Dans le cadre d’une découverte scientifique sans précédent, une équipe de chercheurs de l’Institut indien des sciences de Bangalore a réussi à développer un ensemble d’enzymes artificielles qui peuvent aider à la réactivation de la tige et à la multiplication des cellules VIH dans la cellule immunitaire de l’hôte. Selon les chercheurs de l’IISc, les «nano-enzymes» qui ont été constituées des nanofeuillets de pentoxyde de vanadium imitent une enzyme naturelle appelée glutathion peroxydase. Les nanoenzymes, tout comme l’enzyme naturelle, aideront en fait à réduire les niveaux de stress oxydatif dans les cellules et à contrôler le virus, a rapporté l’Indian Express.

Govindasamy Mugesh, qui est professeur au Département de chimie inorganique et physique, a déclaré à l’Indian Express que la nano-enzyme présente également des avantages supplémentaires car elle est absolument stable à l’intérieur du système biologique et ne provoque aucune réaction indésirable à l’intérieur des cellules.

L’équipe de chercheurs a mentionné que l’élimination du virus VIH du corps des patients est impossible à ce stade, plusieurs médicaments anti-VIH dans le monde visent à supprimer le virus et à empêcher sa propagation dans le corps. Dans un communiqué, l’IISc a déclaré que le virus reste à l’état latent dans les cellules hôtes et que des niveaux plus élevés de molécules toxiques comme le peroxyde d’hydrogène entraînent une augmentation du stress oxydatif dans les cellules hôtes et contribuent à la réactivation du virus.

Bien que les chercheurs aient trouvé les nanoenzymes inoffensives pour les cellules normales lors de leurs tests de laboratoire, il reste à voir comment elles réagiraient une fois qu’elles seraient entrées dans le corps. Le professeur Mugesh a déclaré que d’autres études seraient menées pour comprendre comment les enzymes réagissent réellement lorsqu’elles pénètrent dans différents organes du corps et pour comprendre également combien de temps les enzymes resteront à l’intérieur du corps humain.

