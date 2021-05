L’équipe Isro de l’usine Tuticorin de Sterlite Copper pour aider à remédier à un problème technique

«Cela a contribué à accélérer le processus de réparation pour lequel nous sommes reconnaissants à l’administration locale qui a contribué à faciliter cet effort de coopération pour recommencer notre production d’oxygène», a déclaré la société.

Sterlite Copper, propriété de Vedanta, qui fait face à un problème technique qui a interrompu la production d’oxygène dans son usine de Tuticorin, a déclaré qu’une équipe d’experts de l’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro) était à l’unité pour soutenir les efforts en cours et collaborer avec l’équipe technique pour reprendre la production.

Dans une mise à jour, Sterlite Copper a déclaré que l’équipe Isro avait suggéré des mesures pour aider à corriger le problème de production. «Cela a contribué à accélérer le processus de réparation pour lequel nous sommes reconnaissants à l’administration locale qui a contribué à faciliter cet effort de coopération pour recommencer notre production d’oxygène», a déclaré la société.

Sterlite Copper, qui a récemment commencé la production d’oxygène médical dans son installation de Tuticorin, a déclaré vendredi qu’un problème technique s’était développé dans la boîte froide de son usine d’oxygène, entraînant une pause temporaire de la production. L’installation a commencé la production d’oxygène médical et le premier ensemble de camions-citernes d’oxygène médical a été expédié jeudi aux bénéficiaires depuis l’usine.

La Cour suprême avait en avril la semaine dernière autorisé Vedanta à exploiter son usine fermée pour produire uniquement de l’oxygène médical à Tuticorin tout en demandant au gouvernement de l’État de former un panel, comprenant le collecteur du district et le commissaire de police de Tuticorin, pour surveiller les activités à l’usine de Vedanta. .

Avant l’ordre du SC, une réunion multipartite convoquée par le ministre en chef du Tamil Nadu, Edappadi K Palaniswami, avait décidé à l’unanimité d’autoriser la réouverture de l’usine de cuivre Sterlite pour produire de l’oxygène, avec des cavaliers, au milieu de la crise de l’oxygène imminente à travers le pays déclenchée par Deuxième vague de Covid-19.

L’unité touchée par la controverse a été arrêtée en 2018 au milieu des manifestations de la population locale contre la pollution de l’environnement et la mort tragique de 13 manifestants décédés des suites des tirs de la police.

