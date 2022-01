L’équipe la moins bien classée de Kidderminster accueille West Ham dans un énorme affrontement entre David et Goliath, tandis que Plymouth se rend à Chelsea alors que le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup est révélé

L’équipe la moins bien classée, les Kidderminster Harriers, accueillera West Ham de David Moyes au quatrième tour de la FA Cup alors que le tirage au sort a été révélé samedi soir.

Dans d’autres rencontres marquantes, Plymouth se rendra à Stamford Bridge pour affronter Chelsea et les titulaires de Leicester City pourraient participer à un derby des Midlands contre Nottingham Forest – s’ils battaient Arsenal.

La FA Cup offrira sûrement plus de drame au quatrième tour

Le troisième tour a vu de brillants bouleversements et rien de plus qu’à St. James’ Park où Cambridge United a éliminé le club le plus riche du monde, Newcastle United.

L’équipe de la Ligue s’imaginera se qualifier pour le cinquième tour en accueillant l’équipe de championnat Luton Town à domicile.

Ailleurs, Liverpool, qui a vaincu Shrewsbury Town samedi, accueillera Cardiff City à Anfield.

Il y a également trois matchs complets de Premier League où Everton affrontera Brentford, les Wolves accueilleront Norwich City et Tottenham affrontera Brighton.

Manchester United affrontera Middlesbrough s’il dépasse l’Aston Villa de Steven Gerrard lundi, tandis que Man City accueillera Fulham au stade Etihad.

NurPhoto

Liverpool affrontera Cardiff City pour la première fois depuis 2019

Le tirage complet du Quatrième Tour

Crystal Palace contre Hartlepool

Bournemouth contre Boreham Wood

Huddersfield contre Barnsley

Peterborough contre QPR

Cambridge United contre Luton Town

Southampton contre Coventry City

Chelsea contre Plymouth Argyle

Everton contre Brentford

Kidderminster Harriers contre West Ham

Manchester United ou Aston Villa contre Middlesbrough

Tottenham contre Brighton

Liverpool contre Cardiff City

Stoke City contre Wigan Athletic

Nottingham Forest ou Arsenal contre Leicester

Manchester City contre Fulham

Loups contre Norwich