L’équipe Mario + Lapins Crétins partage des illustrations spéciales pour célébrer le quatrième anniversaire de Kingdom Battle

in

Image : @MarioRabbids

Il y a quatre ans (ou il y a quatre ans hier si nous sommes pointilleux), Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle a apporté une nouvelle saveur charmante et colorée de tactiques au tour par tour à Switch. Mettant en vedette l’association improbable de Super Mario et des Lapins Crétins d’Ubisoft, le jeu était tout simplement excellent, gagnant non seulement les fans de Nintendo, mais fonctionnant suffisamment bien pour justifier une suite.

Pour célébrer l’occasion, l’équipe d’Ubisoft a partagé une œuvre d’art spéciale représentant Mario, Lapin Mario, Lapin Peach et un délicieux gâteau d’anniversaire. On n’arrive pas à croire que ça fait déjà quatre ans…

Il y a 4 ans, Mario et son équipe s’associent aux espiègles Lapins Crétins… volontairement. 😉 Ce fut un voyage tellement amusant, et nous sommes ravis de le continuer avec vous tous ! 💖 #MarioRabbids pic.twitter.com/H72glFpw5E— Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope (@MarioRabbids) 29 août 2021

Les fans de l’original ont beaucoup à attendre avec la suite à venir, Sparks of Hope. Il a été récemment révélé que l’équipe de développement a triplé de taille pour répondre aux “ambitions beaucoup plus grandes” du jeu et que le titre a déjà commencé à recevoir des nominations aux prix bien qu’il ne soit pas sorti avant l’année prochaine.

Avez-vous joué à Mario + Lapins Crétins ? Êtes-vous excité pour la suite? Assurez-vous de partager vos souvenirs du jeu avec nous dans les commentaires ci-dessous.