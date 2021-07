L’équipe masculine de water-polo bat l’Australie 5-16

31/07/2021

Le à 06:07 CEST

PE / Madrid

La Équipe d’Espagne masculine de water-polo Il continue d’être très solide dans son parcours aux Jeux Olympiques de Tokyo et a ajouté sa quatrième victoire ce samedi après l’emporter avec une grande autorité sur l’Australie par 5-16.

L’actuelle vice-championne mondiale et européenne reste ferme dans la capitale japonaise et a renforcé ses chances de terminer en tant que premier de son groupe après un grand match où il a à peine donné des options à son rival, qui se débattait déjà à la mi-temps.

L’Espagne ne ralentit pas au Tatsumi Center et donne une bonne version à chaque match. Devant l’équipe océanique, il ne s’est pas détendu non plus et a offert son visage ambitieux, avec une attaque dévastatrice, mais aussi avec une attitude défensive remarquable, épaulée par les interventions de Dani López Pinedo. L’Australie avait du mal à suivre le rythme imposé par l’équipe de David Martín dès le départ, qui était toujours en tête au tableau d’affichage sauf une fois. Miguel de Toro n’a pas perdu la première supériorité, mais son rival répondrait de la même manière, dans ce qui serait la seule fois où le score serait égal.

A partir de là, l’équipe espagnole pressait des deux côtés de la poule et les buts de Blai Mallarach, Alberto Munárriz et Felipe Perrone, aux tirs au but, ont ouvert un écart que l’Australie ne pouvait plus effacer, qui à la fin du premier quart avait des options. (2-4).

Les perspectives se sont détériorées pour les Australiens au deuxième trimestre où López Pinedo a commencé à devenir « géant ». Le gardien vétéran a signé 14 arrêts dans le crash et a également apporté son grain de sable pour que l’Espagne condamne rapidement avec un partiel de 1-4 pour le rassurant 3-8 à la mi-temps.

Cependant, malgré cet avantage, l’Espagne voulait aller plus loin dans les deux prochains trimestres. Avec une belle visée, à l’exception de Bernat Sanahuja (0/5), il a continué à percer le but d’Hrysanthos, et ses jambes ne se sont pas reposées non plus en défense, avec une mention spéciale pour le dernier quart-temps où il n’a pas encaissé de but.