L’équipe Medium Dev Bloober prépare un tout nouveau titre d’horreur avec Rogue Games

Le développeur Bloober Team et l’éditeur Rogue Games collaborent pour leur prochain projet sur du matériel et des PC de nouvelle génération.

Bloober Team est connu plus récemment pour The Medium, ainsi que Layers of Fear, Observer et Blair Witch. Rogue Games est composé de vétérans de l’industrie de nombreuses sociétés différentes telles que Sony, Activision, Electronic Arts et Apple.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de collaborer avec Rogue sur cet incroyable projet », a écrit le PDG de l’équipe Bloober, Piotr Babieno, dans un communiqué. « Nous sommes fiers de créer des jeux qui repoussent les limites de l’originalité et de l’immersion, et nous sommes ravis de travailler aux côtés d’une entreprise qui partage notre vision. »

Aucun autre détail sur le jeu n’a été révélé, à part le fait qu’il vise à utiliser la dernière génération de consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S.

« Nous admirons les jeux sombres et magnifiques de Bloober depuis des années, nous savions donc tout de suite qu’ils étaient la seule équipe à rendre justice à ce concept fou et cool », a ajouté Matt Casamassina, PDG de Rogue Games. « Aujourd’hui n’est pas le jour – des jeux inoubliables, originaux et époustouflants prennent du temps et du soin à créer – mais nous avons hâte d’annoncer les détails de ce projet à une date ultérieure. »

En attendant, consultez la critique The Medium de GameSpot. Jordan Ramée a écrit: « Je ne peux pas dire que j’ai apprécié la fin de The Medium, mais je suis profondément satisfait de la façon dont il met en place le caractère incontournable de sa conclusion horrible. »

