L’équipe Microsoft s’efforce de rendre le jeu Xbox accessible à tous

L’industrie du jeu n’est généralement pas concernée par les personnes handicapées, alors lorsque la manette Xbox Adaptive Controller est arrivée sur le marché en 2018, elle a fait sensation. Les gens du monde entier passaient des moments plus agréables à jouer grâce aux boutons personnalisables et aux fonctionnalités d’accessibilité bien pensées que le « XAC » a apportées à la table.

Comme le dit Anita Mortaloni, directrice de l’accessibilité de Xbox, « cela a lancé notre processus de réflexion pour introduire un design inclusif dans les jeux ». Son équipe pensait que les résultats étaient prometteurs, alors ils ont commencé à contacter les joueurs de la communauté aux capacités différentes pour déterminer où ils pourraient développer des technologies d’assistance pour mieux aider les gens à jouer aux jeux vidéo.

Grâce à la nouvelle Xbox Accessibility Insider League (XAIL), les joueurs intéressés pourront accéder rapidement à certaines de ces fonctionnalités et donner leur avis aux développeurs Microsoft pour les modifier et les itérer. Le processus me semble l’un des plus démocratiques des médias modernes, donnant aux joueurs la parole dans une industrie qui n’écoute principalement que les signes du dollar.

La stratégie semble fonctionner, car Xbox a récemment publié toute une série de fonctionnalités d’accessibilité. L’une des choses les plus demandées par les joueurs, selon Mortaloni, était un moyen de répondre à la question « comment savons-nous à quels jeux nous pouvons jouer ? » La réponse que l’équipe de Mortaloni a trouvée était des balises de fonctionnalité. Si vous êtes déjà un utilisateur Xbox Game Pass, vous avez déjà vu ces balises. Ils décrivent principalement le genre d’un jeu ou le nombre de joueurs pris en charge, mais les balises de fonctionnalité vous indiquent également les fonctionnalités d’accessibilité de chaque jeu.

En tant que personne ayant des capacités différentes, j’adore ces nouvelles fonctionnalités. Ils vont aider beaucoup de gens, et je suis très rassuré de savoir que Microsoft pense aux joueurs qui sortent du moule. Regardez ma vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les gens de Microsoft qui s’efforcent de rendre les jeux plus accessibles à tous.