L’équipe MLB d’Oakland Athletics a vendu pour la première fois un abonnement de suite pour Bitcoin

L’équipe de la Major League Baseball Oakland Athletics a vendu son premier abonnement crypto-acheté moins de trois semaines après leur première offre.

Les Oakland A’s, comme on les appelle familièrement, ont présenté une offre le 15 mars permettant aux fans d’acheter des billets de suite avec Bitcoin.

Le mercredi 31 mars, le club de balle de San Francisco East Bay a annoncé que l’acheteur était la plate-forme d’actifs cryptographiques cotée en bourse, Voyager Digital Ltd., basée à New York.La fintech a acheté une suite de six personnes pour tous les matchs à domicile de l’équipe en 2021 pour le prix. d’un Bitcoin, soit environ 58 500 $ par jour.

Ça se passe: #Bitcoin dans le baseball. @investvoyager (plateforme de crypto-actifs sous licence cotée en bourse) a acheté une suite de saison complète au #Oakland Coliseum. 1er ticket deal en crypto-monnaie en #MLB. @Athletics @ Ehrls15 – Raj Mathai (@rajmathai) 31 mars 2021

Des suites privées pour six personnes pour des jeux individuels sont en vente pour environ 600 $, et le prix officiel de la suite pour toute la saison est actuellement supérieur à celui d’un seul Bitcoin à 64800 $ selon le site officiel.

L’achat est devenu une étape importante pour les A qui deviennent la première équipe de la Major League Baseball à vendre des billets pour la crypto-monnaie. Le président de l’équipe, Dave Kaval, a félicité l’acheteur en déclarant:

« La crypto-monnaie est un modèle de devise viable et tangible, et nous savons que d’autres entreprises et particuliers avant-gardistes se joindront à Voyager pour utiliser ce paiement pour l’achat de billets. »

Félicitations à @investvoyager pour l’achat de la première suite de saison complète pour un Bitcoin! Nous vous verrons au stade de baseball demain. #Bitcoin @Athletics @MLB ⚾️ – Dave Kaval (@DaveKaval) 31 mars 2021

Le co-fondateur et PDG de Voyager, Steve Ehrlich, a déclaré que l’entreprise entretenait des liens étroits avec le voltigeur Stephen Piscotty et que la suite serait partagée avec sa clientèle dans la région de la Baie et au-delà.

Dans une interview précédente le vendredi 26 mars, Kaval a déclaré que l’équipe hébergerait tout BTC réalisé par le biais de la vente de billets, ajoutant:

«Nous croyons en [Bitcoin] et j’espère que cela continuera d’augmenter et que nous pourrons peut-être trouver de gros agents libres avec une partie des bénéfices.

Les fans peuvent toujours acheter une suite de six personnes pour une saison complète pour un BTC jusqu’au jeudi 1er avril selon les chaînes officielles de l’équipe.