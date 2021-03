L’équipe MLB peut HODL Bitcoin reçu des ventes de suites, déclare le président

30 mars 2021 07:05 & nbspUTC

Dave Kaval, président de la ligue de baseball Metropolis Athletics, a déclaré que le club de baseball HODLing tout Bitcoin que les fans obtiennent des sièges de luxe au stade de l’équipe dans le port d’entrée de l’espace Bay.

Dans un entretien d’associé en soins infirmiers avec Bloomberg vendredi, Kaval a déclaré qu’aucun fan de baseball n’avait cependant profité de l’occasion pour magasiner pour une saison complète, une suite pour six personnes pour la saison à domicile pour un Bitcoin (BTC) depuis la proclamation initiale de l’accord. 15 mars. bien que le président du club des A ait dit qu’il espérait toujours que «deux ou trois» personnes pourront obtenir des billets pour les 10 suites sur le marché, il a également fait en sorte que toute crypto reçue à partir d’achats ne renaîtrait pas rapidement en rescrit.

«Nous allons le tenir», a déclaré Kaval. «Nous croyons en [Bitcoin] et j’espère qu’il continue de monter et que nous remarquerons peut-être des agents libres massifs avec un certain nombre de problèmes.

La valeur du BTC a été ramenée à 51000 USD depuis l’annonce initiale des ventes, ce qui signifie que les utilisateurs de crypto Organisation mondiale de la santé ont acheté la suite simplement au bon moment pourraient avoir économisé plus de 13000 USD par rapport au rescript de la saison complète régulière de 64800 USD. la valeur de la qualité cryptographique a depuis dépassé 57000 $.

Kaval a mentionné ci-dessus qu’une partie de l’explication de l’amendement à la commercialisation des billets en crypto était le neuf donnant «quelque chose de distinctif et de totalement différent». même s’il a dit que les A ne seraient pas des jetons alternatifs acceptables comme Ether (ETH) ou Dogecoin (DOGE) dans la semaine, il est probable que cela se produise dans le futur.

«Nous sommes centrés uniquement sur le Bitcoin pour le moment, mais je pense que si cela prend de l’ampleur, et que nous suscitons de l’intérêt, nous avons tendance à nous ouvrir. Les ventes de Bitcoin pour les suites peuvent toujours être acceptées avant le premier mois du calendrier grégorien, une fois que le match initial de la métropole A est régulier contre les Astros de Houston. bien que le statut du sport devrait être soumis à des variations en fonction des cas de COVID-19 dans l’État, au moment de la publication, environ 9400 fans de baseball devraient être autorisés au A’s RingCentral bowl en semaine – mais 20% de 63132 les gens une fois que le lieu est à pleine capacité.

