« L’équipe nationale doit voir grand lors de la Coupe du monde Qatar 2022 »

28/12/2021

Le à 20:03 CET

Cela fait maintenant deux ans que vous travaillez pour la Fédération, comment évaluez-vous cette étape professionnelle ?

Je suis très content du travail accompli par Luis Rubiales. Pour le football espagnol, l’entrée de Luis Rubiales a été très bénéfique. Le budget s’est multiplié et cet argent va au football de base, au football amateur, etc.

De sa scène internationale, la RFEF_ était devenue obsolète ?

Quand on est joueur, on s’intéresse aux jeux, mais depuis que je suis à la maison, les choses se sont beaucoup améliorées. Elles se sont structurées dans la communication, le marketing, ce qui n’existait pas, le football féminin, qui est une priorité, avec son propre département et sa présidente, sa directrice du football féminin, son marketing, sa communication… Quand nous sommes entrés nous étions les dixièmes. fédération au niveau économique et nous sommes maintenant numéro deux après les Anglais.

Vos attributions incluent-elles également la proximité avec l’équipe senior ?

J’aide dans tous les domaines que je peux. Au niveau sportif, je suis proche de l’équipe nationale, quelle qu’elle soit, senior, sub’21… J’ai d’anciens coéquipiers en équipe senior et ils ont contribué au maximum.

Comment les moments de plus grande pression externe envers Luis Enrique ont-ils été gérés en interne ?

Il y a eu des moments de controverse, la presse a commenté qu’il n’y avait pas de joueurs madrilènes, mais Luis Enrique est celui qui commande et décide. Ensuite, en voyant les résultats, nous continuerons à croire que vous avez pris les bonnes décisions. On aimerait que tout soit plus calme et satisfasse tous les clubs, mais s’il est décidé qu’il n’y a pas de Madrid, il faut l’accepter. À l’avenir, la même chose se produira dans l’autre sens, il y en a beaucoup de Madrid et aucun du Barça.

« Pourquoi ne pas rêver de gagner au Qatar » ?

Et le tout avec une façon de jouer non négociable.

C’est la philosophie qui a produit les plus grands succès de l’histoire, pourquoi la changer ? Il y a aussi un entraîneur qui aime beaucoup cette façon de jouer, mais s’il doit changer parce que le jeu l’exige, il n’a aucun problème et il s’adapte. Avant de commencer le jeu, même le président ne sait pas qui va jouer. Luis Enrique est si bon qu’il peut vous surprendre jusqu’au dernier moment. Certains peuvent dire comment faites-vous cela? Mais le jeu se termine et vous êtes d’accord avec lui, en portant toute la responsabilité. Obtenez de bons résultats et des performances d’équipe.

Nous entrons bientôt en 2022, avec le défi de la Coupe du monde, comment y faire face ?

Avec beaucoup d’enthousiasme, il y a un an, il pouvait y avoir un peu de doutes, mais les jeunes ont tiré le train en marche, ils ont montré qu’ils pouvaient performer au plus haut niveau et au Qatar ils auront un an de plus. Ils ont montré qu’ils peuvent jouer contre des vétérans comme Bonucci, Ciellini, Pogba, Kimpembe… et qu’ils peuvent le faire de vous à vous. Nous avons une grande confiance et nous voulons aspirer au maximum, même si un seul peut gagner.

Voir grand …

Oui, il faut voir grand, tu vas affronter des équipes très difficiles, une seule gagne, mais pourquoi ne pas rêver de gagner au Qatar ?

Cette Coupe du monde n’est-elle pas peut-être trop tôt pour la nouvelle fournée ?

Qui de mieux et de plus courageux que Luis Enrique en ce moment ? Nous pourrions aller avec des vétérans, mais les jeunes sont meilleurs que ceux qui ont joué de nombreux matchs en première division. Il n’y a pas d’autre choix que de risquer.

« Busquets est en avance sur les autres »

Comment expliquer que la performance de Busquets soit si élevée chez les Rouges, améliorant même celle du Barça ?

Le feeling avec Luis Enrique est très bon, il vient très motivé. Il est capitaine et leader de l’équipe, sa performance est spectaculaire. Ça va pour le reste au niveau tactique, technique, la lecture d’un jeu, le rythme, l’intensité du ballon. Il est essentiel, il atteint la Coupe du monde et nous en avons beaucoup besoin. A son poste, il est le meilleur au monde.

Et que me dit le phénomène Gavi ?

Je vais être honnête, j’ai demandé à Iván de la Peña (son agent), Puyol, des gens qui lui sont proches, ils m’ont dit que c’était un grand joueur et j’ai pu le corroborer. Je ne le connaissais que très peu ou presque rien et le Barça doit être très reconnaissant à Luis Enrique et à la Fédération pour l’augmentation de valeur… même s’il l’a mérité. Il rivalise et se moque de qui est devant lui. S’il s’agit de Jorginho, nommé Ballon d’Or, ou de Pogba. Dans les Nations, il n’a eu aucun problème pour entrer dans le choc.C’est sans aucun doute la grande découverte du football espagnol,

Ansu Fati est-il le plus grand atout de l’équipe ?

Sur le plan personnel, je pense qu’après ce temps de Cristiano et Messi, si son genou ne lui fait pas défaut, il sera la grande référence dans le monde du football. Vous pouviez déjà le voir. A la Fédération nous l’avons très bien connu des équipes inférieures, de nombreuses séances d’entraînement. J’ai vu qu’il est différent du reste. Espérons que les blessures le respectent. Sans ça, je suis sûr que j’aurais été au dernier gala du Ballon d’Or.

« De la Fuente a dû convoquer Pedri »

Faut-il bien prendre soin de Pedri ?

C’est un type de jeu qui n’existe pas, spécial, qui voit le football au-dessus des autres, comme Xavi ou Iniesta. Je le connaissais beaucoup car l’un de ses premiers entraîneurs était Juan Carlos Valerón, mon coéquipier au Deportivo. Je lui ai demandé et il m’a dit qu’il n’avait jamais rien vu de tel de sa vie au même âge quand il était à Las Palmas B.

Vous avez joué aux Jeux de Sydney, il doit être impossible d’abandonner à une telle date…

Je vais parler très clairement. Le sélectionneur Luis de la Fuente a dû le convoquer. Si le joueur est fatigué, ne peut ou ne veut pas, il peut le communiquer. Si cela n’arrive pas, la Fédération a l’obligation de convoquer les meilleurs pour le tournoi et nous avons failli remporter l’or.

Est-ce bien que Ferran Torres revienne dans la Ligue espagnole ?

C’est un joueur que j’aime beaucoup, le meilleur buteur de l’ère Luis Enrique et marquant dans des moments importants, comme aux Nations contre l’Italie. Ses performances sont spectaculaires.

Que pensez-vous de l’arrivée de Xavi au FC_Barcelona ?

On parlait déjà beaucoup du Qatar et je le connais parfaitement. Nous sommes tous les deux de Terrassa. Il était très professionnel en tant que joueur et il est aussi très professionnel en tant qu’entraîneur, encore plus. Il était celui indiqué pour l’instant du FC Barcelone mais il n’est pas non plus Harry Potter, il n’a pas de baguette magique, tout a un processus.

« Laporta est idéal pour la résurgence du Barça »

Qu’être un ancien coéquipier de Luis Enrique est bon pour La Roja ?

La relation avec le FC Barcelone est exquise, comme avec Madrid. La relation de Xavi et Luis Enrique est très bonne. Je me souviens que nous étions tous les trois partis en vacances ensemble en tant que joueurs. Cette amitié continue et ils auront un contact très étroit.

Au fait, vous étiez une équipe de jeunes du Barça et vous étiez sur le point de signer pour l’équipe première, non ?

J’ai été très proche une fois, au Deportivo en 2004. J’ai rencontré Txiki et Sandro lorsque Jan Laporta était président. J’avais trouvé un accord avec le Barça, mais Depor était très bien financièrement à ce moment-là et le transfert n’a pas été clôturé en raison d’une différence de huit ou neuf millions.

Votre lien avec Laporta se poursuit-il ? En 2015, il était candidat à la présidence.

Nous nous entendons. Jan comprend le joueur et est le président parfait pour ce Barça. L’époque de Barto a été un désastre sur le plan économique. Laporta est la bonne personne pour le réveil. Il avait raison avec Xavi, avec Mateu Alemany, qui m’a emmené de Majorque à Depor, et avec Enric Masip, qui a dix ans.