L’équipe nationale nigériane a sondé l’incorporation de Mourinho

23/12/2021 à 19:42 CET

José Mourinho Il a passé une étape, avant de signer comme entraîneur de la Roma, dans laquelle il était sans équipe. Pour beaucoup, les Portugais il n’avait pas su s’adapter aux temps nouveaux du football et cela lui a coûté que presque aucune équipe ne s’intéressait à lui. Cependant, certains ont même contacté l’agent de Mourinho. L’une d’entre elles est assez surprenante car la sélection de Nigeria.

C’est ce qu’a révélé le président de la Fédération nigériane de football, qui a déclaré que «contacté deux entraîneurs portugais« . Le Nigeria, qui est toujours à la recherche d’un entraîneur pour combler le poste vacant après le départ de Gernot rohr Oui Amaju pinnick, a exploré les possibilités d’incorporer Mourinho, en plus de deux autres techniciens.

« Le profil du prochain entraîneur sera largement basé sur quelqu’un de discipliné et avide de titres. Nous parlons avec José Peseiro, avec Mladen Krastjic (Maccabi Telaviv) et avec José Mourinho. oui je lui ai parlé et aussi avec le ministre des Sports. Je ne pense pas qu’il y ait de mal à cela », a déclaré le haut dirigeant des « super aigles ».